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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić večeras nije mogao da sakrije smeh kada je u emisiji Prva tema pušten prilog o prvom na tzv. studentskoj listi Iliji Srdanoviću.

Naime, na pitanje o nasilju na skupu u Novom Sadu, Srdanović je rekao:

- O tome ko je pretrpeo nasilje pre nekoliko nedelja na tom skupu, svedoči i način na koji ja danas hodam. Ali to nije važno - rekao je on, a n  pitanje voditeljke kako hoda, on je rekao "stabilno i u ispravnom smeru.

Vučić je prvo upitao sagovornike u studiju da mu objasne šta je Srdanoviću značilo to "vidite po tome kako hodam", navodeći da je on to nikako ne razume.

Potom nije mogao da suzbije smeh, i prokomentarisao samo sa "stvarno je interesantno".

Detaljnu emisiju pročitajte u posebnoj vesti.

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