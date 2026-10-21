VUČIĆ PRASNUO U SMEH ZBOG IZJAVE SRDANOVIĆA "Je li vama jasno šta mu znači to 'vidite po tome kako hodam'?"
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić večeras nije mogao da sakrije smeh kada je u emisiji Prva tema pušten prilog o prvom na tzv. studentskoj listi Iliji Srdanoviću.
Naime, na pitanje o nasilju na skupu u Novom Sadu, Srdanović je rekao:
- O tome ko je pretrpeo nasilje pre nekoliko nedelja na tom skupu, svedoči i način na koji ja danas hodam. Ali to nije važno - rekao je on, a n pitanje voditeljke kako hoda, on je rekao "stabilno i u ispravnom smeru.
Vučić je prvo upitao sagovornike u studiju da mu objasne šta je Srdanoviću značilo to "vidite po tome kako hodam", navodeći da je on to nikako ne razume.
Potom nije mogao da suzbije smeh, i prokomentarisao samo sa "stvarno je interesantno".
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