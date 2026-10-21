Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je večeras ljude da izađu na izbore i rekao da će pobediti Srbija i da će biti sačuvani mir i stabilnost.

- Kad sam na zemlji, razmišljam samo kako što pre da se podignem. Ustaj gore i bori se, to sebi kažem bezbroj puta. Kad je krenula kampanja, kakvim su me trikovima i lažima farbali i varali, uvek sam ja u nozdrvama osećao da neke stvari nisu u redu. Uvek sam sebi govorio, ne mogu da te stignu po tome koliko možeš da radiš i koliko energije možeš da uložiš - rekao je Vučić.