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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je večeras ljude da izađu na izbore i rekao da će pobediti Srbija i da će biti sačuvani mir i stabilnost.

- Kad sam na zemlji, razmišljam samo kako što pre da se podignem. Ustaj gore i bori se, to sebi kažem bezbroj puta. Kad je krenula kampanja, kakvim su me trikovima i lažima farbali i varali, uvek sam ja u nozdrvama osećao da neke stvari nisu u redu. Uvek sam sebi govorio, ne mogu da te stignu po tome koliko možeš da radiš i koliko energije možeš da uložiš - rekao je Vučić.

On je podsetio na scenario koji se dogodio svojevremeno u Batajnici.

- Sećam se kad je lokalni narkoman pobedio Šešelja u Batajnici koji im je sve ulice uradio. Samo kažem da se takve stvari dešavaju. Nemoj da kukaš, idi i bori se i radi, radi, radi - rekao je on.

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