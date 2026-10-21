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Nakon što je predstavnik tzv. studentske liste Vladan Kuzmanović privukao ogromnu pažnju javnosti i gledalaca kraj malih ekrana svojim lapsusom — kada je tokom govora rekao taoc umesto talac — još jednom je pokazao elementarno neznanje!

Naime, tokom svog obraćanja je rekao: 

- Od 35 klastera otvoreno je 22, i samo 2 klastera su privremeno zatvorena, i to poslednje 2016. i 2017. godine. Dakle, ništa nije urađeno, pogotovo u poslednjih 5 godina - rekao je Kuzmanović, zbog čega se Ana Brnabić uhvatila za glavu. 

- Majko sveta, ovi sa studentske liste ne poznaju razliku između klastera i poglavlja. Nije otvoreno 30 od 35 klastera, a postoji 6 klastera. A ima 35 poglavlja. 22 poglavlja su otvorena, a 2 klastera su otvorena. Tako da dajte makar se spremite. Dajte da se makar spremite, zbog minimalnog poštovanja prema građanima Republike Srbije, da znate šta su klasteri, a šta su poglavlja.

Poslušajte kako to zvuči u nastavku: 

Kurir.rs

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