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Svima je poznato da tzv. studentska lista od početka kampanje izbegava odgovore na ključna pitanja od nacionalnog značaja, među kojima je i pitanje Kosova i Metohije.

I dok su sve do sada ćutali ili imali nesuvisle odgovore o ovoj veoma važnoj temi, večeras je u debati na RTS njihovom predstavniku izletela rečenica koja ustvari predstavlja suštinu njihove politike o KiM.

Naime, Vladan Kuzmanović je jasno poručio: Za Kosovo me nije briga!

U svojim izjavama on je konstantno razdvajao Srbiju i tzv. Kosovo pa mu je istina izletela nikad jasnije!

Poslušajte kako je zvučalo:

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