Slušaj vest

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da mu je predsednik Rusije Vladimir Putin rekao da misli da on nikada neće napustiti Srbiju.

- Kažu: "Pobeći ću u Slovačku, pobeći ću ovamo. " Ja sam se zakleo svom narodu na vernost. Nikada neću pobeći nigde. I kad sam pričao s Putinom o Janukoviču, ja sam ga pitao: "Gde si bre našao ovog?" Baš tim rečima. Gde si našao ovog gde je prvi dan, kad mu je bilo teško, setio se pa pobegao u Rusiju? I on se nasmejao, onako, i video sam koliko je bio razočaran tim potezom Janukoviča, koji mu je bio saveznik u Ukrajini. Video sam koliko je bio razočaran i nekim drugim, o čemu neću da pričam jer bi mu to možda smetalo. Danas ovo mu ne smeta - rekao je on i nastavio:

- On mi je rekao: "Vidiš, za tebe bih odmah rekao da nikada nećeš da napustiš Srbiju." Ja kažem: "I to govori koliko si inteligentan, i koliko prepoznaješ ljude, za razliku od Femića, Gligorijevića i svih ostalih, jer oni polaze od sebe." Oni stvarno misle da će neko da bude na aerodromu kad vidi veliku izlaznost. Izlaznost, znači to je već da budete oko tih osnova. Izgubio, pobedio, ja ću da pevam "Ruzmarin" jer sam dao sve od sebe. Uradio sve što sam mogao da objasnim ljudima šta je to što se događa.

Vučić dodaje da po prvi put nemam sebi šta da zameri.

- Jer sam svu svoju energiju, svu svoju snagu uložio u to da ljudima objasnim, da to pokažem, i da pobedimo najteže spoljne pritiske i da pobedimo obojenu revoluciju. Ako nisam uspeo u tome, ja nisam uspeo. Moja bitka je bila ta da dam sve od sebe. Nisam uspeo, ostaću ovde i nastaviću da se borim. Uopšte nije važno sa kojeg mesta. Moj duh da slome, moje mišljenje, moju ideju, moju ideologiju da promene, neće uspeti nikada. Nikada. I to će da živi. I to će da ih proganja. A to da su oni nešto mnogo opasni, pa ih se sad neko plaši, pa će ne znam šta, to mačku o rep, nisam ih se plašio ni 2000. godine 5. oktobra.