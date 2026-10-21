Dokle?
SRAMNE PRETNJE NATAŠE KANDIĆ! Podržala tzv. studentsku listu, pa javno NAPALA Aleksandra Vučića: "On je stvarno..." (FOTO)
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Nataša Kandić, čiji su stavovi i delovanje u javnosti godinama prepoznati po otvorenom animozitetu prema Srbiji i srpskim nacionalnim interesima, javno je skinula sve maske i otvoreno pružila podršku takozvanoj studentskoj listi.
Međutim, tu se nije zaustavila, već je na društvenoj mreži X (nekadašnji Tviter) krenula u otvorenu hajku i prognoziranje "kraja" Aleksandra Vučića.
Naime, tagovala je njegov nalog na pomenutoj mreži i napisala:
- Aleksandar Vučić je stvarno gotov.
Foto: Printscreen
Kurir.rs
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