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Vršilac dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić večeras je u debati na RTS jasno odgovorila blokaderima na njihove besmislene izjave.

- Pa pod 1. ništa nismo čuli o energetici i planovima, naravno, od studentske liste. Uvek imaju plan, a uvek je taj plan: "želimo mir u svetu" i "sve će biti lepo". A čuli smo ponovo da je njihova anarhokomunistička ideja da će sve nacionalizovati. Što se tiče gospodina Đilasa, moram da kažem, gospodine Đilas, da korupcija ubija živog čoveka u Srbiji ne bi bilo 2012. godine, zahvaljujući bivšem DOS-u - rekla je Brnabić.

Ona se potom osvrnula na to što je Vladimir Putin podržao Aleksandra Vučića.

- Zanimljivo, ova debata: ovi stručnjaci, kvazi stručnjaci sa Studentske liste, u argumentima idu sa lošeg na gore. Sada će Vladan Kuzmanović sa Studentske liste da nam objasni da zna bolje od Putina koga Putin podržava. Putin lično je rekao: "Podržavam Aleksandra Vučića", ali će Kuzmanović da nam objasni da ne podržava. Ne podržava. Kako da vam kažem, vama verujem da će pomoći to što vas je podržao Aljbin Kurti. Nama možda ne pomogne to što nas je podržao Putin, a videćemo koliko će vama pomoći pomoć i podrška Aljbina Kurtija. Ali u svakom slučaju, dakle, ljudi znaju bolje od Putina koga Putin podržava- rekla je ona.

Tema su bile i falsifikovanje diploma.