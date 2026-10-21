"SUMLJA" JE DOBILA BRATA - U PITANJU JE "TAOC"! Skandal na RTS-u: Predstavnik tzv. studentske liste se obrukao za sve pare u programu uživo! (VIDEO)
U drugoj izbornoj debati "Reč na reč" emitovanoj na prvom programu Radio-televizije Srbije, predstavnici šest izbornih lista suočili su svoje stavove o ključnim pitanjima, ali je jedan detalj iz izlaganja predstavnika takozvane studentske liste Vladana Kuzmanovića privukao ogromnu pažnju javnosti i gledalaca kraj malih ekrana.
Tokom svog izlaganja i žustre polemike u studiju RTS-a, Kuzmanović je napravio frapantnu gramatičku grešku kada je u programu uživo izgovorio reč "taoc" umesto pravilnog oblika talac.
- Nema potrebe da bude taoc pregovora - rekao je Kuzmanović.
Poslušajte u nastavku:
Ovaj gaf predstavnika liste koja se poziva na akademsku zajednicu i studente izazvao je pravu lavinu reakcija, jer je u pitanju osnovno pravopisno pravilo srpskog jezika gde oblik u nominativu jednine glasi talac (dok se oblik sa "o" javlja tek u zavisnim padežima poput genitiva — taoca, ili množine — taoci).
Učesnici debate suočili su stavove o brojnim temama, ali je ovaj detalj brzo postao glavna tema komentarisanja u javnosti.
Kurir.rs