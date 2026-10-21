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U drugoj izbornoj debati "Reč na reč" emitovanoj na prvom programu Radio-televizije Srbije, predstavnici šest izbornih lista suočili su svoje stavove o ključnim pitanjima, ali je jedan detalj iz izlaganja predstavnika takozvane studentske liste Vladana Kuzmanovića privukao ogromnu pažnju javnosti i gledalaca kraj malih ekrana.

Tokom svog izlaganja i žustre polemike u studiju RTS-a, Kuzmanović je napravio frapantnu gramatičku grešku kada je u programu uživo izgovorio reč "taoc" umesto pravilnog oblika talac.

- Nema potrebe da bude taoc pregovora - rekao je Kuzmanović. 

Poslušajte u nastavku: 

Ovaj gaf predstavnika liste koja se poziva na akademsku zajednicu i studente izazvao je pravu lavinu reakcija, jer je u pitanju osnovno pravopisno pravilo srpskog jezika gde oblik u nominativu jednine glasi talac (dok se oblik sa "o" javlja tek u zavisnim padežima poput genitiva — taoca, ili množine — taoci).

Učesnici debate suočili su stavove o brojnim temama, ali je ovaj detalj brzo postao glavna tema komentarisanja u javnosti.

Kurir.rs

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