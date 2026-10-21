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Gusta magla i netaknuta priroda planine Golijegodinama su skrivale porodičnu tajnu u selu Polazi, o kojoj meštani i danas govore sa nevericom. Priča koja je počela kao nesvakidašnja potraga za srećom na samom pragu planine, pretvorila se u pravu porodičnu dramu prepunu misterije, neočekivanih obrta i teških životnih odluka.

Život u surovoj planinskoj osami podno Golije primorao je familiju Bugarić da bolju budućnost potraži daleko van granica Srbije. Kada je usamljeni planinac Velibor počeo da gubi nadu da će stvoriti dom na dedovini, u njegov život ušla je žena iz Albanije. Godinama je sve delovalo kao idilična planinska priča, rađala su se deca, kuća je bila puna, a komšije i rođaci verovali su da se sudbina konačno osmehnula ovoj porodici.

"Išla sam puno puta preko granice da nađem ženu sinu"

Da bi osigurala nastavak loze u zabiti pod Golijom, Veliborova majka Ljubinka preuzela je na sebe teške odluke.

- Išli smo i tražili u Albaniju, puno puta sam išla da bi našli za njega ženu, da imamo porod u toj kući, da ima ko da ostane i živi dalje - prisetila se baka ove porodice teških početaka.

Kada je mladu dovezao u selo Polazi, snaja je u početku osvojila sve ukućane svojom vrednošću i poslušnošću.

- Bila je iz Albanije... bila je i dobra, ne mogu da kažem, i vredna i poslušna. Nismo je vala ni terali da radi nešto - ispričala je baka.

majka Ljubinka Foto: Printscreen Youtube/ Hido Muratovic

Grom iz vedra neba posle 13 godina braka

Punih 13 godina trajala je ova porodična zajednica, tokom koje je na svet došlo četvoro dece. Međutim, pre godinu dana usledio je šokantan obrt koji niko u kraju nije mogao da predvidi. Bez najave i bez jasnog razloga, majka je spakovala stvari i napustila dom, ostavivši iza sebe muža i maloletnu decu.

Iako je i sama odrasla kao siroče, Ljubinka kaže da daje sve od sebe kako bi unucima pružila ljubav i pažnju. Ipak, tako nešto u njenim godinama nije baš najlakša stvar.

"Što ih majka ostavi, bez ikakvog razloga, što polude brate, mogu tako da kažem. Najede se, napi se, iz bede je izvukosmo, i eto ostavi ih sve, i šta ću - dodaje Ljubinka za Jutjub kanal "Hido Muratovic".

Ukućani ne skrivaju bol i tugu zbog ovakvog raspleta, posebno zbog ženske dece kojima je majčinska ruka najpotrebnija.

- Sad kad je trebalo da imaju majku, da je majka uz njih, ženska deca, ono nema, napusti, neće da vodi računa ni o kući ni o njima - kroz suze dodaje baka.

Mukotrpna borba samohranog oca i baka koja pređe kilometar peške

Danas se samohrani otac Velibor bori u šumi i na poljoprivredi kako bi prehranio mališane od dečijeg dodatka i povremenog teškog rada. Kako bi im olakšali tešku svakodnevicu, rođaci su im sagradili novu kuću u selu.

Svakodnevnu brigu o mališanima preuzela je baka, koja živi u staroj kući udaljenoj oko jedan kilometar. Ona svakog dana pešači između dve kuće kako bi unucima spremila obroke, oprala odeću i ispratila ih u školu.

- Ja sam i gore i dole... Idem gore, pa ode posle spremam deci, hoće da se kupaju, hoće u školu, sutra da ih ispratim, da dođem da ručaju, da ih sretnem, odeću da im vidim i operem -objašnjava požrtvovana baka.