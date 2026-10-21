- Srbija ostaje na evropskom putu sa Aleksandrom Vučićem kao budućim predsednikom Vlade Republike Srbije. Evropska unija je naš izuzetno važan partner; kompanije iz Evropske unije zapošljavaju preko 300. 000 ljudi u Srbiji. Oko 60% ukupnih stranih direktnih investicija u Srbiju dolazi iz Evropske unije, preko 60 odsto našeg izvoza ide za Evropsku uniju, dakle važan partner - rekla je i dodala:

- Ali se držimo naših principa, i postoje principi od kojih ni za koju cenu, i ni zbog čega, nećemo odustati. A to je: nema pregovora oko statusa Kosova i Metohije. Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije, bio je, jeste i biće zauvek.Nema uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji. Nema kompromisa oko toga da radimo sa zemljama koje poštuju Srbiju, kao što je Narodna Republika Kina. I nikada nećemo ostati nemi na povampirenje ustaštva u Hrvatskoj kao državi članici Evropske unije, i zvaćemo stvari pravim imenom: Oluja je zločin. Oko tih stvari nema pregovora, to su naši principi, naše crvene linije.