U BEOGRADU SE OD PONOĆI ZATVARAJU NEKE ULICE ZBOG MARATONA: Evo gde će sve biti zabranjen saobraćaj do sutra uveče

U Beogradu će zbog održavanja Maratona doći do izmena u saobraćaju i zatvaranju nekih ulica.

Od ponoći do sutra u 19.00 časova zabranjen je motorni saobraćaj u Kolarčevoj, na Terazijama i ulici Kralja Milana, kao i u delu Trga Nikole Pašića prema Terazijama, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj.

Od ponoći do sutra u 17.00 časova bice zabranjen motorni saobraćaj i parkiranje u Prizrenskoj i delu Balkanske ulice (od Prizrenske do Kraljice Natalije) i Resavskoj (od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra).

Takođe, od ponoći do sutra u 11.00 časova biće zabranjen saobraćaj svih vozila u Dečanskoj (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića), na Trgu Nikole Pašića, Bulevaru kralja Aleksandra (od Kneza Miloša do Beogradske ulice), Dragoslava Jovanovića, Vlajkovićevoj (od Kosovske do Dečanske) i Svetozara Markovića (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra), kao i na svim prilazima trasi, ukljucujući i delove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga.

Sutra od 9 do 11.30 casova za motorni saobraćaj biće zatvorene Takovska (od Svetogorske do Kneza Miloša) i Kneza Miloša (od Takovske do Nemanjine ulice).

Ulica kneza Miloša, na delu od Bulevara kralja Aleksandra do Admirala Geprata (smer ka Nemanjinoj), ostaje zatvorena za saobraćaj do 16 časova, kao i svi prilazi trasi, ukljucujući i delove trase koji su ranije zatvoreni.

Od 10.00 do 16.00 sati za motorni saobraćaj biće zatvorena trasa maratona: Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Pop Lukina, Brankov most, Bulevar Mihajla Pupina, Bulevar Nikole Tesle, Džona Kenedija, Bulevar umetnosti, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Most na Adi, Milentija Popovića, Karađorđev trg, Karađorđeva, Glavna, Bežanijska, Tošin bunar, Pariske komune, Bulevar Maršala Tolbuhina, Otona Župančića, Narodnih heroja, Zemunska, Vojvođanska, Dr Ivana Ribara, Jurija Gagarina (kolovozna traka za smer ka Dr Ivana Ribara, na delu od Bulevara Milutina Milankovića do Dušana Vukasovića), Dušana Vukasovića, Evropska (od Dušana Vukasovića do Gandijeve), Gandijeva (od Evropske do Jurija Gagarina), Omladinskih brigada, Đorda Stanojevića, Bulevar Crvene armije, Kraljice Natalije, kao i svi prilazi trasi uključujući i delove trase koji su ranije zatvoreni.

Zatvaranje za saobraćaj će se obavljati u skladu sa dinamikom prolaska takmičara.

Od 10.00 do 16.00 sati biće zabranjen motorni saobraćaj i uklonjena sva vozila koja nisu u funkciji održavanja maratona u Bulevaru kralja Aleksandra, Branka Krsmanovića, Mileševskoj, Cara Nikolaja II, Makenzijevoj, Trgu Slavija, Kralja Milana.

Od 6.00 do 16.00 sati za motorni saobraćaj biće zatvorena i uklonjena sva vozila u Ulici kraljice Natalije.

Sutra od 10.00 do 16.00 sati za motorni saobraćaj će biti zatvorene i prilazne rampe Mostu na Adi i kružnom toku sa beogradske strane, navodi se u saopštenju, objavljeno je na sajtu Beoinfa.

JKP "Parking servis" apelovao je na sugrađane, predstavnike firmi i organizacija da do večeras do 22.00 časa pomere svoja vozila sa trase 31. Beogradskog maratona. Parkiranje vozila na trasi maratona neće biti dozvoljeno u vreme održavanja te manifestacije. Vozila koja ne budu izmeštena najkasnije danas do 22 sata ukloniće ekipe JKP "Parking servis", u saradnji sa Saobraćajnom policijom.

