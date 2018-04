TRČI BEOGRADE, TRČI: 31. put u istoriji biće održan Beogradski maraton

Trči, Beograde, trči! Trku zadovoljstva, polumaraton, maraton... nije bitno. Nije bitno ni da se trči, može se i prošetati. Sutra svi idemo na ulice našeg grada da proslavimo zdrav život, da proslavimo 31. rođendan Beogradskog maratona! I da uživamo.



Sunce će biti tu, spremno da nas sve zajedno podrži u još jednom veličanstvenom događaju, kako bismo ponovo poslali divnu sliku u svet.

- Očekujemo novi rekord u broju učesnika i država iz kojih dolaze, baš kao što je bio slučaj u prethodnih deset godina. Po trenutnom broju prijava, očekujemo da bude nadmašen prošlogodišnji rekord od 7.000 maratonaca i polumaratonaca iz 70 zemalja - rekao je direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić.

Zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović ocenio je da će sve biti spremno za početak trke i uputio apel Beograđanima koji žive na trasi maratona.

- Grad je umiven i sređen i staza će biti u potpunosti spremna. Apelujem da se obrati pažnja na parkiranje kako bismo imali što manje problema za samu trku. Želim da svi budemo spremni za velelepni sportski događaj. Pored tri trke, biće i mnogo drugih sjajnih manifestacija, uključite se da budemo humana porodica kakva jesmo. Ne oklevajte u dolasku na trku zadovoljstva, prošetajte tih pet kilometara, budite deo velikog spektakla - poručio je Mladenović.



Zatvorene ulice/satnica



00.00 - 19.00



Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana, Trg Nikole Pašića (ka Terazijama)



00.00 - 17.00



Prizrenska, Balkanska (od Prizrenske do Kraljice Natalije), Resavska (od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra)



00.00 - 11.00



Dečanska (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića), Trg Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra (od Kneza Miloša do Beogradske), Dragoslava Jovanovića, Vlajkovićeva (od Kosovske do Dečanske), Svetozara Markovića (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra)



09.00 - 16.00



Kneza Miloša (od Bulevara kralja Aleksandra do Admirala Geprata, smer ka Nemanjinoj)



09.00 - 11.30



Takovska (od Svetogorske do Kneza Miloša), Kneza Miloša (od Takovske do Nemanjine)



10.00 - 16.00



Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Pop Lukina, Brankov most, Bulevar Mihajla Pupina, Bulevar Nikole Tesle, Džona Kenedija, Bulevar umetnosti, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Most na Adi, Milentija Popovića, Karađorđev trg, Karađorđeva, Glavna, Bežanijska, Tošin bunar, Pariske komune, Bulevar maršala Tolbuhina, Otona Župančiča, Narodnih heroja, Zemunska, Vojvođanska, Dr Ivana Ribara, Jurija Gagarina (od Dušana Vukasovića do Gandijeve), Dušana Vukasovića, Evropska, Gandijeva (od Evropske do Jurija Gagarina), Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića, Bulevar Crvene armije, Kraljice Natalije





Rono odustao HANUČI NOVI PROMOTER

Legendarni kenijski trkač Henri Rono trebalo je da bude promoter 31. Beogradskog maratona, ali je na insistiranje lekara odustao od dolaska u naš glavni grad. - U kratkom roku pronašli smo odgovarajuću osobu za tu poziciju, pa će veliki as svetske atletike Halid Hanuči promovisati naš maraton - objasnio je Nikolić.







UPUTSTVO ZA TAKMIČARE

• Trkači dolaze u predstartnu zonu - Trg Nikole Pašića - počev od 8.30, najkasnije do 9.30.

• Svaki takmičar mora da nosi isključivo startni broj pod kojim je prijavljen, u suprotnom će biti diskvalifikovan. Takmičarski broj obavezno stavite na grudi.

• Svi učesnici polumaratona i maratona moraju biti u zoni starta do 9.45

• Trkači su dužni da prate uputstva spikera i sudija na startu. Trkači koji svojim ponašanjem narušavaju raspored i red na startu biće udaljeni sa starta i diskvalifikovani

• Svi takmičari moraju da prođu kontrolna mesta (ček pointe) na stazi. Ukoliko takmičar iz bilo kog razloga nije evidentiran na ovim kontrolnim mestima - gubi plasman i rezultat

• Svi takmičari u maratonu moraju ući u drugi krug na Novom Beogradu (raskrsnica Bulevara Mihajla Pupina i Nikole Tesle) do 12.45

• Od ulaska u ciljnu ravninu (oko 400 m do cilja) počinje razdvajanje polumaratonaca i maratonaca. Maratonci trče levom stranom ulice i ulaze u levu stranu kapije, a polumaratonci desnom stranom ulice i ulaze u desnu stranu kapije

• Za eventualne žalbe i prigovore na regularnost takmičenja trkači se obraćaju glavnom sudiji u cilju, plaćaju taksu od 1.000 dinara (za strane takmičare 50 evra) i popunjavaju poseban obrazac. Novac se ne vraća u slučaju da Vrhovna sudijska komisija utvrdi da je žalba neosnovana. Za usvojene žalbe novac se vraća

• Trkači koji odustanu mogu se obratiti najbližoj lekarskoj službi ili osoblju na okrepnim stanicama i tu sačekati prevoz do predstartne zone ili do zdravstvene ustanove (u slučaju potrebe)



Maraton kroz istoriju

1988. godine održan prvi Beogradski maraton na inicijativu novinara Studija B Đoke Vještice

1990. godine organizaciju maratona preuzeo je JSD Partizan, a u Beograd je došao i dolazi Fred Libou, direktor Njujorškog maratona

1993. godine održan je i prvi dečji maraton, a zbog sankcija su učesnici dočekivani na aerodromima u inostranstvu

1999. maraton je održan u jeku bombardovanja pod sloganom „Zaustavite rat - trčite svetom“, a u znak solidarnosti sa Srbijom trčalo se u 21 gradu Rusije

2006. godine u Beograd je stigao Karl Luis, legendarni atletičar koji je dolazak obećao još 1994.

7.000 takmičara prijavljeno za 31. Beogradski marathon 20.000 učesnika očekuje se na Trci zadovoljstva

