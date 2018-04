ŠOK ISPOVEST OMILJENOG BEOGRADSKOG KONOBARA: Pijane goste teramo cevima od 2 cola, žene su GORI PIJANCI, a onda odgovara na pitanje svih pitanja: Da li kelneri gostima PLJUJU U PIĆE!

Šta je najlepše što ti se desilo od kada radiš kao ugostitelj?

Najlepše je to što sam upoznao svoju ženu u kafani u kojoj sam radio.



Šta je najgore što ti se desilo u kafani?

Što sam upoznao drugu ženu (odgovara uz smeh)! Šalim se! Najgore je što iznad lokala u kom radim živi jedna starija gospođa kojoj užasno smeta dim od cigareta.



Mogu li još uvek da te iznerviraju pijani gosti i kako?

Da, svakako da mogu, svojim ponašanjem.

Voliš li svoj posao?

Daaaaaaaa (smeje se)!



A zašto voliš svoj posao?

Daaaaaaaaa (smeh)!



Da li se pljuje u piće gostu koji te iznervira?

Ne, nema potrebe za tim. Mi konobari smo zdravi, svi imamo sanitarne knjižice, tako da nema potrebe da trošimo pljuvačku.



Šta radiš kad izbije tuča u kafani?

Gađam pikslama. Šalim se. Kada izbije tuča, zovem obezbeđenje.

Ko su gori pijanci žene ili muškarci?

Žene, definitivno žene.



Zašto žene?

Pa, zato što kada se žene napiju, one plaču, pevaju, smeju se, svađaju se… SVE rade u petnaest minuta! Muškarac lepo povrati po šanku, izbaciš ga napolje i to je to.

foto: Privatna arhiva

Ovako je Džoni pisao odgovore na pitanja, na salveti.



Ima li kafana još uvek dušu kao nekad ili se tu ljudi samo opijaju?

Ima, ima dušu, ako ima normalnog konobara da “drži” tu dušu.



Da li ti gosti beže bez plaćenog računa?

Pokušaju. Ali ne stignu dalje od vrata…



Mora li gost da ostavi bakšiš i koliko?

Pa naravno da ne mora. Ali svi daju. I to po dve hiljade(smeh)!



Bahati gosti se neutrališu kako?

Vodovnom cevi od dva cola! Šalim se naravno, u tom slučaju, po potrebi, reaguje obezbeđenje



Koje su prednosti i mane tvog posla?

Prednost je to što pored plate, konobari imaju bakšiš. Bakšiš se troši, plata ostaje da se plate računi. A mana je to što mi radimo kada svi drugi odmaraju. Kada svi ostali luduju i zezaju se, mi radimo. Božić, Nova godina, rođendani, proslave i tako dalje…



Da li te žene više jure kad si konobar?

Ne znam šta žene kažu na to, ali da, mislim da žene vole konobare.



Ima li pića na crtu?

Nema! Ni rođenom ocu, nema! Sve mora da se plati, i bakšiš da se ostavi (smeh).



Koliko mladi u Srbiji piju?

Mnogo piju. Mnogo. Mnogo…



Šta je za tebe alkoholičar?

Onaj što se ne trezni. Uopšte. To je onaj čija suza ima tri promila alkohola, a voda kojom se kupa ima dva promila alkohola.



Da li se još uvek slomljeno srce leči na šanku?

Naravno! Još uvek se leči na šanku, ali i u magacinu i u garderobi. Čak i obezbeđenje leči slomljena srca.

foto: Privatna arhiva



Da li slušaš goste koji ti prepričavaju svoje probleme i šta im kažeš?

Da slušam ih. Kažem, pa dobro, šta da se radi, mislim proći će sve to… Biće sve u redu. A onda ako zaplaču, ide grljenje i tako…



Da li se još uvek prilazi (muva) u kafani?

Slabo. To se sada više radi preko društvenih mreža. Instagrama, Fejsbuka… retko kad se desi da neko priđe nekoj devojci.



Ko kosi a ko vodu nosi?

Žene. Žene kose. Žene u većini slučajeva pokažu da su veći “džekovi” od muškaraca.



Kad se više pije u Beogradu, zimi ili leti?

Non stop se pije. 24 sata.



Da li gosti razbijaju čaše i šta radiš kad se to desi?

Ne razbijaju namerno. Desi se da neko slučajno razbije čašu, ja mu tada donesem džoger i metlu da to lepo počisti (smeh).



Gde piju konobari?

Konobari piju na poslu, ili u najbližoj kafani koja radi najduže. Mislim da konobari piju svuda. Čak I ispred prodavnice (smeh).



Šta piješ i uz koju pesmu?

Nije važno koja je pesma, važno je da je pivo ‘ladno, kao i to da ima nešto “kratko” pored piva. Vinjak, šljiva...

foto: Privatna arhiva

Šta najviše piju mladi?

Mladi najviše piju pivo. Zapravo svi piju pivo, a pored toga se piju ona “studentska” pića, votka i vinjak.



Ima li opijata u kafani?

Mi kao osoblje nemamo, ali mladi definitivno imaju, vrlo im je dostupno i pristupačno.

Kako izvući bakšiš gostima koji nisu baš raspoloženi?

To je nemoguće. Takvom gostu je lakše izvući kamen iz bubrega, nego bakšiš (smeh). Najzanimljiviji su mi oni gosti, koji recimo dođu sa devojkom samo zato što su propustili poslednji noćni autobus. Naruče piće ovako “meni donesi pivo od 200 dinara, a njoj limunadu”. Tada ja, naravno, limunadu donesem njemu, a pivo spustim ispred devojke.



Šta radiš kada momci pošalju piće, a devojke ti kažu da ga vratiš?

Ne nosim piće pre nego što pitam devojke da li ga žele.



Pošto si ti oženjen čovek, kako tvoja žena podnosi to što radiš u kafani okružen drugim ženama?

Pa ne podnosi (smeh). S obzirom na to da me je upoznala u kafani, ja sam joj objasnio da je to posao. Inače, moja omiljena aktivnost je porodični ručak kod tašte, nedeljom.



Da li tvoje zanimanje ima rok trajanja ili ćeš u nekom momentu morati da promeniš posao?

Konobarski posao generalno ima rok trajanja. U principu, niko ne dočeka taj rok (smeh).

foto: Privatna Arhiva

Koga gosti više vole konobare ili konobarice?

Svejedno je, samo da im donosimo piće.



Kako izgleda i ponaša se gost kog više nikada ne želiš da vidiš u klubu?

Alkoholičari su najgori gosti. Onaj gost koji maltretira sve u kafani.



Da li je pravilo da skuplja pića piju oni koji imaju najviše para?

Ne, ne nikako. Skupa pića piju klinci. Naruče jedno skupo piće koje piju 4 sata i slikaju se za Instagram.



O čemu se najviše priča pred fajront?

Sve zavisi. Žene pričaju o bivšim ljubavima, “nabeđeni” pričaju o tome kako su mnogo jaki. A oni malo “pametniji”, studenti recimo, oni pričaju o politici i ozonskim rupama.



Ispričaj nam zanimljivu anegdotu o gostima.

Pa jednom me je gost pitao kakav je to karmin na njegovoj čaši. Odgovorio sam, vodootporan (smeh).

foto: Privatna arhiva

I kako to život ume da uredi, svaka medalja ima dve strane. Šaljiva priča ovog mnomka postane izuzetno ozbiljna kada vam otkrije da je odlikovani vojnik dobrovoljac Republike Srbije, koji je ujutru dobio orden časti, a uveče obukao radnu uniformu, uzeo ajncer u ruke i spremio se da još jedne noći poji i zabavlja beogradsku mladež.

