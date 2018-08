HAOS KOD GROCKE, SAOBRAĆAJ U PREKIDU: Bujica odnela deo puta, meštani kažu da je situacija KRITIČNA! (VIDEO)

Saobraćaj na Smederevskom putu kod naselja Veliki Dubočaj od danas je opet u prekidu zbog velikih odrona koje je stvorila bujica vode, pa putnička vozila saobraćaju preko Begaljice.

foto: Printscreen/Facebook

Zbog velikih padavina koje su sa sobom donele nanose mulja, granja, stvorile odrone i potpuno onemogućile saobraćaj, automobili moraju ići alternativnim putem preko Begaljice i Brestovika do Smedereva. I autobusi "Laste" idu zaobilaznicom preko Begaljice.

Posle "samo" mesec dana ovaj deo puta je opet nastradao zbog bujičnih voda koje postaju sve češće u ovom delu opštine Grocka.

Radnike koji pokušavaju da reše novonastalu situaciju posetio je predsednik Opštine Grocka, Dragoljub Simonović koji je tom pirlikom izjavio da je u rešavanju situacije neophodna pomoć Grada Beograda i Vlade Srbije, dodajući da je najveći problem samo korito potoka koje mora biti u potpunosti uređeno branama.

"Do kraja dana moramo da zatvorimo ovu deonicu, pa će nakon toga biti privremeno puštena dok se ne uradi most i brane kako ne bi došlo mulje i granje, ali i da se oslobodi pritisak na most koji će morati da istrpi tu jačinu vode", rekao je Simonović.

Prema nezvaničnim informacijama, betonske cevi koje su ranije bile postavljene za protok Dubočajskog potoka su popucale zbog frekvencije saobraćaja.

Meštani su u strahu i navode da je situacija kritična, kao i da se plaše da će se ponoviti scenario od pre mesec dana kada je jaka bujica uništila mnoga domaćinstva i onesposobila put Smederevo-Beograd.

(Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen, Facebook)

Kurir

Autor: Kurir