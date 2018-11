ZASEDA SKUPŠTINA BEOGRADA: Usvojeno koliki će biti porez na imovinu Beograđana! U ovim delovima grada možda će biti veći

BEOGRAD - Sednica Skupštine grada Beograda počela je danas, a na dnevnom redu je i predlog odluke o osnivanju "Prihvatilišta za decu Beograda", kao jedinstvene ustanove socijalne zaštite u nadležnosti grada.

U toj ustanovi će se, između ostalog, pružati usluga privremenog smeštaja deci kojoj je potrebno osigurati bezbednost u kriznim situacijama, a radi zadovoljenja osnovnih potreba, najduže do šest meseci.

Usvojena Odluka o visini stope poreza na imovinu

Odbornici Skupštine grada usvojili su na današnjoj sednici Odluku o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na tertoriji grada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu, kao i Odluku o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu. Zamenik gradonačelnika

Goran Vesić istakao je da će u većini gradskih zona porez na imovinu biti niži jer padaju cene nekretnina zbog velike stambene izgradnje.

- U centru grada cene nekretnina rastu, ali ni tu porez neće moći da se poveća više od dva odsto, koliko je ograničenje. Slažem se da sistem zona nije najbolje uređen, jer isti sistem poreza imaju oni koji stanuju u novim zgradama, vilama i „običnim” kućama. U saradnji sa katastrom, pokrenuli smo inicijativu za promenu sistema i krenućemo u masovnu procenu. Trenutno se rade pilot-projekti na Vračaru i Savskom vencu i ukoliko se to pokaže kao pozitivno, nadamo se da ćemo od sledeće godine taj sistem moći da primenimo u čitavom Beogradu. To znači da će svaka zgrada biti pojedinačno procenjivana, pa će se samim tim, u zavisnosti od različitih faktora, biti određena visina poreza. Smatramo da je to najpoštenije i tako ćemo nastaviti da radimo - rekao je Vesić.

Prema rečima vršioca dužnosti podsekretara za finansije Milomira Đurovića, u periodu od 1. januara do 30. septembra cene stanova i garaža u centru su neznatno povećane, jer su u prometu nove nepokretnosti, dok je u ostalim delovima grada primećen blagi pad cena.



- Što se tiče poreza na imovinu za 2019. godinu, utvrđeno je da se isti ne može povećati više od dva odsto u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu će obveznici za čije su nepokretnosti cene pale dobiti niži iznos poreza u skladu sa sadašnjom vrednošću - rekao je Đurović.



Gradski odbornici usvojili su i Odluku o konverziji potraživanja grada po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu preduzeća „Trajal korporacija” u ukupnom iznosu 4,8 miliona dinara.

Jankovićevi odbornici podneli, pa povukli predlog

Odbornička grupa pokreta Saše Jankovića podnela je danas, a zatim i povukla predlog za dopunu dnevnog reda, kojim bi se usvojio zaključak o osuđivanju nedavnog napada na Borka Stefanovića, a predstavnIci odborničke grupe SNS su podržali taj predlog, ali i zatražili da se osude i drugi oblici nasilja i pozivi na linč predsednika Srbije i premijerke.

Šef odborničke grupe SNS Aleksandar Mirković je istakao da ta stranka osuđuje ono što se desilo Borku Stefanoviću i da je protiv svakog vida nasilja.

- Oštro se borimo protiv toga i želimo i sa ove govornice da pošaljemo jasnu poruku da nasilju u našem društvu nema mesta, rekao je Mirković i podsetio da su pripadnici MUP-a brzo reagovali i uhapsili napadače na Borka

Stefanovića, te da je uveren da će dobiti i zasluženu kaznu.

- Kada je reč o dopuni dnevnog reda, koja je danas prvo predložena, pa sada povučena, mi kao odbornička grupa SNS bili smo za taj zaključak, ali da se on dopuni. Uložili smo amandman kojim smo želeli da se osude i svi ostali vidovi nasilja, da se osudi i poziv na vešanje predsednika Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić, kao i pozivanje na linč, rekao je Mirković.

On smatra da je PSG Građanski blok 381 povukao predlog za dopunu dnevnog reda samo zato što je odbornička grupa SNS tražila da se osude i poziv na nasilje prema predsedniku Vučiću, premijerki i svim ljudima koji danas vode Srbiju, a deo su SNS.

Šef odborničke grupe PSG Građanski blok 381 Rade Veljanovski je rekao da su predložili dopunu dnevnog reda jer su želeli da se osudi fizički napad na svakoga, bez obzira kojoj političkoj opciji pripada.

- Nismo povukli naš predlog dnevnog reda zbog toga što bi to značilo i osudu onih koji su loše govorili o premijerki i drugim ljudima. Samo da se razumemo da to nije razlog, dodao je Veljanovski, ali nije rekao šta je bio razlog.

Beograd dobija Spomenik kralju Aleksandru

Usvojeno je i više urbanističkih planova, ali i odluka o podizanju spomenika kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću. Naime, na današnjoj sednici Skupštine grada odbornici su usvojili Odluku o podizanju spomenika kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću, koju je podneo predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u svojstvu građanina, kao i Rešenje o obrazovanju Odbora za podizanje spomenika.

Obrazlažući predlog, predsednica Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica i zamenica poredsednika Skupštine grada Andrea Radulović podsetila je na istorijsku ličnost kralja Aleksandra i tragičnu smrt u marsejskom atentatu 9. oktobra 1934. godine, čime je postao prva žrtva fašizma u Evropi.



- Učešćem i komandovanjem u Prvom i Drugom balkanskom ratu, kao i u Prvom svetskom ratu, Aleksandar Prvi Karađorđević pružio je neizmeran doprinos oslobođenju srpskog i drugih balkanskih naroda od Otomanskog i Austrougarskog carstva - rekla je Andrea Radulović.



Ona je podsetila da u tekućoj godini obeležavamo 100 godina od oslobođenja u Prvom svetskom ratu i ovo je dostojna prilika da mu kao društvo odamo počast.

- Podizanje spomenika kralju Petru Prvom Karađorđeviću, koji je otkriven prošle nedelje u Novom Sadu, kao i budućeg spomenika kralju Aleksandru, jedan je od načina da pokažemo naš odnos prema sopstvenoj istoriji, negujemo kulturu sećanja, ali i da pošaljemo poruku doslednosti i kontinuiteta, vrednosti, napretka i prosperiteta, koje je kralj Aleksandar delio sa našim narodom - rekla je Andrea Radulović.



Usvajanjem pomenute inicijative objedinjeni su i raniji planovi, želje i inicijative Beograđana u vezi sa podizanjem spomenika kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću.

Odbornici će raspravljati i o dopuni Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada koja predviđa da gradske opštine mogu dozvoliti da se u šalter sale, uslužne centre i pisarnice mogu uvoditi manji psi ukoliko nisu opasni, imaju povodac, vakcinisani su protiv besnila i obeleženi u skladu sa zakonom, kao i mačke ukoliko su u transporteru.

Raspravljaće se i o predlogu odluke o podizanju spomenika kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću koji će se, kako je predviđeno, nalaziti na platou između Starog i Novog dvora, odnosno između zdanja Generalnog sekretarijata predsednika Republike i Skupštine grada Beograda.

Takođe će se raspravljati o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, kao i o predlozima rešenja o davanju saglasnosti na rebalanse programa poslovanja za 2018. godinu javnih preduzeća "Putevi Beograda" i Centar "Sava".

Na dnevnom redu je i Predlog izmena i dopuna Plana generalne regulacije za pojedina naselja, blokove između ulica, područja, kompleksa benzinskih stanica, rekonstrukciju saobraćajnice i rekonstrukciju crpne stanice.

