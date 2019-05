DA LI STE OVO ZNALI: Beograd je hteo da gradi gondolu još 1921! Zakon o glavnom gradu uskoro u Skupštini, evo šta predviđa

BEOGRAD - Usvajanjem zakona o glavnom gradu, koji bi trebalo da se nađe na dnevnom redu Skupštine Srbije ovog meseca, Beograd će biti decentralizovan i imaće dve zone - gradsku i prigradsku, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Vesić je u intervjuu za TV Pink istakao da taj zakon predstavlja veliku pobedu za Beograd, i dodao da se na njemu radilo duže od godinu dana. "Građani će završavati posao tamo gde žive, odnosno mnogo više će učestvovati u donošenju odluka", rekao je Vesić.

Vesić je objasnio da će grad biti podeljen u dve zone, navodeći da će deset opština činiti gradsku zonu, a sedam prigradsku zonu.

"Sve opštine će imati veće nadležnosti, a prigradske će imati i veće od gradskih", rekao je Vesić i dodao da to najbolje pokazuje politiku gradske vlasti.

Kako je rekao, prethodni gradonačelnik Dragan Đilas je "sve centralizovao" kako bi kontrolisao, između ostalog, i sve nabavke, a Srpska napredna stranka (SNS) za razliku od njega, Beograd decentralizuje. Gradske opštine će, po njegovim rečima, ubuduće izdavati građevinske dozvole do 1.500 kvadrata, a do sada je to bilo 800 kvadrata i vršiće legalizaciju do 400 kvadrata.

S druge strane, prigradske opštine će izdavati građevinske dozvole do 5.000 kvadrata i radiće legalizaciju do 3.000 kvadrata.

Vesić je rekao da će opštine morati da izvrše dodatnu decentralizaciju i da osnivaju uslužne centre. Dobar primer je, kaže, Kaluđerica, u kojoj već postoji uslužni centar u kojem građani mogu da završe sve poslove bez odlaska u opštinu Grocka.

"Očekujemo da ovaj zakon bude tokom maja na dnevnom redu Skupštine Srbije. Kada parlament usvoji zakon, mi ćemo do kraja juna usvojiti novi statut, tako da bi primena počela tokom leta", rekao je Vesić.

"Gondola je, nažalost, postala političko pitanje"

Vesić izjavio je danas da će gondola u Beogradu biti izgrađena i dodao da iza napada na taj projekat stoji "opasnija namera" - da se pokaže da Srbija nije u stanju da čuva svoje nasleđe.

"Iza napada na gondolu stoji jedna opasnija namera, a to je da ljudi koji pišu međunardonim organizacijama i govore kako Beograd ne čuva svoje nasleđe, žele da pošalju poruku kako u stvari Srbija nije u stanju da čuva svoje nasleđe u Beogradu... kako će, onda, čuvati na Kosovu i Metohiji", rekao je Vesić.

On je rekao da je bilo mnogo neistina u peticijama povodom izgradnje gondole, između ostalog, govorilo se da se uništava Kalemegdan, te da će biti urušen "srednjoevkovni bedem", koji je, inače, izgrađen 1948. godine, kao i da će se arheološkim istraživanjima urušiti stara arheološka nalazišta...

"Nažalost, gondola je postala političko pitanje gde svi oni koji pokušavaju da zaustave razvoj grada i 'bacaju' se pred bagere na Topličinom vencu, sada misle da će zaustavljanjem radova na gondoli dobiti neki politički poen", rekao je Vesić.

On je napomenuo da je izgradnja gondole blia predviđena još 1921. godine i prema tom planu trebalo je da ide direktno u tvrđavu, što sada nije slučaj.

Vesić je rekao i da je mnogo toga urađeno u prethodne tri godine na Beogradskoj tvrđavi, a da je prethodni gradonačelnik Dragan Djilas dva puta, kako kaže, zabranio ulaganja u tvrđavu.

(Kurir.rs/TV Pink)

Kurir