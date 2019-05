BEOGRADSKA GONDOLA MORAĆE DA BUDE BAŠ OVAKVA: Na tri sajle zbog jakih vetrova

OBRENOVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će Beograd dobiti gondolu i da će to biti jedna od naznačajnijih i najlepših atrakcija u Beogradu.

Gondola, dodao je, odgovarajući na pitanja novinara, nema veze sa Beogradskom tvrđavom, a oni koji kritikuju taj projekat inače i ne znaju gde je Beogradska tvrđava, sa koje je strane.

Vučić je objasnio da jedino mora da se vodi računa da zbog snažnih vetrova ne bude na jednoj sajli.

"To ne sme da se dogodi, iako bi i to bilo dovoljno, jer bi to dosta ljuljalo gondolu, tako da mora da bude na tri sajle. Mislim da sada to preprojektuju, kako bi mogla da izdrži i najjači vetar. I to će biti jedna od naznačajnijhih atrakcija i najlepših stvari u Beogradu", naglasio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

