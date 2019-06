POSLE NEZAPAMĆENE JUČERAŠNJE OLUJE OVI DELOVI BEOGRADA I DALJE POD VODOM: Najkritičnije na levoj obali Dunava, poplavljeni su vrtići, izlila se kanalizacija, otkinuto drveće! Tramvaji ne idu ka Novom Beogradu (FOTO)

Beograd se još oporavlja od velikog potopa koji je sinoć zadesio prestonicu, a najteža situacija je na levoj obali Dunava, pre svega jer u ovom delu grada kanalizacija postoji na svega 15 odsto teritorije. Mnogi vrtići su zatvoreni jer su poplavljeni, a tramvaji ne idu do Novog Beograda.

"Na levoj obali Dunava je za oko 45 minuta palo 100 litara vode po litru kvadratnom što su jednomesečne padavine, a za poslednja tri dana ovde je palo skoro 170 litara vode po metru kvadratnom. Kolika je to količina padavina vidi se kada se uporedi sa poplavama u Obrenovcu 2014. godine kada je palo 185 litara", rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.





On je dodao da u ovom trenutku crpne stanice rade, na terenu su ekipe „Beogradvode” kao i mehanizacija sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.



"Kada se završi sa ispumpavanjem vode nastupiće Zavod za javno zdravlje i Zavod za biocide i medicinsku ekologiju koji će ispitati u kakvom se stanju nalazi zemljište s obzirom da su se izlile mnoge septičke jame. Sad se vidi koliko smo bili u pravu kada smo pre mesec dana potpisali ugovor sa Evropskom investicionom bankom kako bi se konačno rešio problem sa kanalizacijom na levoj obali Dunava gde živi oko 150 hiljada ljudi", rekao je Vesić.

On je dodao da se u čitavom Beogradu voda polako povlači kao i da, pored leve obale Dunava, problema ima u Zemunu i Novom Beogradu.



"Na terenu je 27 ekipa JKP „Gradska čistoća” i preko 40 vozila koja peru ulice koje su bile poplavljene, kao i 24 ekipe JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” sa 13 velikih vozila koja otčepljuju kanalizaciju. Pored toga na terenu je i 20 ekipa JKP „Zelelenilo-Beograd” koje su do sada sanirale 14 polomljenih stabala, ekipe „Beograd-puta” su takođe na terenu, u ovom trenutku na 12 raskrsnica ne rade semafori jer trafostanice ne rade i to će sve biti popravljeno do 12 sati. Pored toga oko 6.000 potrošača je još uvek bez struje, uglavnom iz Novog Beograda i Zemuna, a bilo ih je oko 9.000 i to se polako smanjuje. Na osnovu svega ovoga može se reći da se Beograd polako oporavlja od ove velike prirodne nepogode", naglasio je zamenik gradonačelnika.

Vesić je rekao i da je poplavljeno dvadeset obdaništa kao i da će, na osnovu plana koji je napravio Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, deca biti raspoređena u druga obdaništa i roditelji će ujutro dobiti raspored gde će deca biti prebačena.



"Gradski saobraćaj dobro funkcioniše i sve ulice su prohodne. Bilo je problema u pojedinim stanarskim garažama koje su poplavljene i ekipe JKP „Parking-servisa” su na terenu kako bi se izvukla voda iz njih. Čak je i auto-put u jednom trenutku bio zatvoren što govori koliko je to bila velika nepogoda. Ne postoji kanalizacioni sistem u svetu koji bi mogao da prihvati ovoliku količinu vode odjednom, a pogotovo naš u koji dugo nije ulagano", rekao je Vesić.



On je dodao da su u ovom trenutku sva gradska komunalna preduzeća sa ljudstvom i direktorima na terenu, ima dovoljno pumpi da se odmah ispumpa sva voda, ali ta voda nema gde da ode i zato ona mora da se sukcesivno ispumpava.

" Izmenjene su samo trase tramvajskih linija od Bloka 45. Tramvaji voze do Gospodarske mehane, dok od Bloka 45 do centra ide autobuska linija 7A", rekli su za “Blic” iz Dispečerskog centra GSP “Beograd”.

Poplavljen i Dom kulture na Novom Beogradu

Dom kulture "Studentski grad" na Novom Beogradu sinoć je po treći put poplavljen posle obilnih padavina koje su pogodile prestonicu.

Na udaru su se, kako je navedeno u saopštenju Doma kulture, opet našli prostori Mala galerija, Knjižara, Magistrala "Dragan Ve Ignjatović".

Za poslednja četiri dana najveću štetu je pretrpela Biblioteka, u kojoj je stradalo preko hiljadu knjiga.

Čitaonice su zatvorene iz bezbednosnih (sanitarnih) razloga, a studentima koji su usred junskog ispitnog roka, obezbeđene su neke od prostorija u upravnoj zgradi, kao alternativna rešenja.

