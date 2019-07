BEOGRAD DOBIO PLAN JAVNIH INVESTICIJA: Do 2022. godine 195 projekata vrednih 150 milijardi dinara

Grad Beograd je prvi put usvojio Plan javnih investicija za period od 2020. do 2022. godine, u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Vesić je naglasio da je Beograd prva lokalna samouprava u Srbiji koja je usvojila Plan javnih investicija.

Ovaj višegodišnji dokument sadrži sve kapitalne projekte koje realizuje Grad Beograd. Projekti su iskazani po sektorima (urbanizam, obrazovanje, saobraćaj, stanovanje...), rokovima realizacije sa periodom početka i završetka, ukupnim troškovima, statusu (projekti u toku, novi projekti) i rangu projekta koji je utvrđen u skladu sa kriterijumima koje je usvojio Grad Beograd, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda.

On je naveo, preneo je Beoinfo, da su investicije razvrstane u tri kategorije i to "male vrednosti" od 100.000 do 500.000 evra, "srednje vrednosti" između 500.000 i pet miliona evra i "velike vrednosti" preko pet miliona evra.

Vesić je istakao da je prema Planu javnih investicija koji obuhvata ukupno 195 projekata koje realizuje grad i koji će biti uključeni u odluke o budžetu Grada Beograda, ukupna vrednost projekata čija realizacija je u toku i čija realizacija bi trebalo da počne iznosi 150 milijardi dinara ili 1,3 milijarde evra.

Plan javnih investicija Grada Beograda ne obuhvata investicije koje realizujemo kroz podršku Vlade Republike Srbije, kao što je projekat "Beogradski metro", čija realizacija će koštati oko četiri milijarde evra, i obilaznice oko Beograda jer su to projekti od nacionalnog značaja, pojasnio je Vesić.

Prema njegovim rečima, najkasnije do 1. oktobra Gradsko veće će doneti revidirani Plan javnih investicija Grada Beograda, što omogućava da svi projekti za koje se u međuvremenu pribavi investiciona dokumentacija mogu da budu rangirani i uvršteni u Plan javnih investicija, a time i u budžet Grada Beograda za 2020. godinu.

Revidirani Plan javnih investicija Grada Beograda sadržaće i planove javnih investicija svih gradskih opština koje su rangirale njihove komisije za kapitalne investicije i usvojila opštinska veća, zaključio je zamenik gradonačelnika.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir