KOCKE NA TRGU REPUBLIKE SU OD NAJBOLJEG JABLANIČKOG GRANITA! VESIĆ: Doradu će platiti izvođači radova, jer je garancija 3 godine

Na Trgu Republike su granitne kocke, a preslažu se zbog lošeg projektovanja saobraćajnica i neće Beograd koštati ni dinar, rekao je danas zamenik gradonačelnik Goran Vesić.

"Dobro da je išta završeno na Trgu republike kako su napadali radnike, rušili znake i ograde, pomerali signalizaciju", rekao je Vesić i dodao da je opozicija sve činila da se nijedan infrastrukturni projekat u Beogradu ne završi.

1 / 11 Foto: Ana Paunković

On je ocenio da je to nezapamćeno u istoriji, i da toga nema u svetu, a da je to u Srbiju uveo Dragan Đilas "da sve treba uništiti da njemu bude bolje".

Vesić je ocenio da je rekonstruisani trg sjajan kakav imaju svi evropski gradovi i da su kocke od najboljeg granita, i ocenio da rekonstrukciju trga napadaju oni koji napadaju sve što se radi " koji su napadali Slaviju, Beograd na vodi, Ušće", a na kraju su napali i "Vrabac servis".

Vesić je čestitao izvođačima za rekonstrukciju trga a kada su u pitanju kolovozi objasnio je da je u pitanju "greška u projektovanju", jer "nije normalno da ne mogu da prođu biciklisti i pešaci" i da nema biciklističke staze.

"Naložio sam izvođaču da kocke okrenu na drugu stranu a rok za taj posao je 35 dana, tako ćemo dobiti funkcionalan kolovoz", rekao je Vesić i dodao da preslaganje neće koštati Beograd ni jedan jedini dinar.

Objasnio je da je do sada plaćeno 80 odsto ugovora, a da deo izvođaču nije plaćen.

"Sve plaćamo kad izvrši, a imamo bankarsku garanciju koja traje 3 godine, pa će u tom roku sve što se desi biti naplaćeno od njih", rekao je on.

Vesić je naglasio da su kocke od čistog jablaničkog granita a da su ostale priče o kockama "gluposti Dragana Đilasa".

On je rekao da se u vreme Đilasa Beograd popločavao betonskim elementima što je radila firma koja ima veze sa Dušanom Petrovićem iz Šapca i da sadašnji gradonačelnik Šapca Zelenović zato dolazi u Beograd da priča o kockama.

"Kad god Đilas pokrene neko političko pitanje, uvek iza stoji neki biznis", rekao je Vesić i dodao da se radi o histeriji onih koji nisu ni pokušali da srede trg u njihovo vreme "nego su preko svojih firmi stavljali beton".

"Sada mene prozivaju jer se ponašam odgovorno jer čuvam narodne pare", rekao je Vesić i zahvalio Aleksandru Vučiću što je stao iza njega i njegovog tima jer rade i imaju rezultate.

Vesić se zapitao što nije Đilas sredio Slaviju i Trg republike a nije znao ni Beograd na vodi da napravi.

"Sve što radimo u Beogradu je njemu problem, jer je merilo njegove nesposobnosti", zaključio je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir