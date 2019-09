LAZAREVAC DOBIJA DNEVNI BORAVAK ZA DECU OMETENU U RAZVOJU: Čelnici grada položili kamen temeljac, biće izgrađen za 240 dana (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić položio je u Lazarevcu kamen temeljac za budući objekat Dnevnog boravka za decu i omladinu ometenu u razvoju. Kamen temeljac za objekat u Ulici Dušana Petrovića Šaneta 80a položili su i gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević i predsednik opštine Lazarevac Bojan Sinđelić.

foto: Beoinfo

Postavljanju kamena temeljca prisustvovali su i direktor dnevnog boravka Petar Jordanov kao i predstavnik izvođača, tehnički direktor W.D. Concord West-a Aleksandar Petrović.



Goran Vesić je istakao da je ovaj objekat važan jer pokazuje koliko se mi razvijamo kao društvo.



– Radi se o dnevnom boravku za decu ometenu u razvoju, a njih trenutno ima 32-je u Lazarevcu. Ovo će biti novi objekat, najmoderniji i u skladu sa svim evropskim standardima kakvi su svi naši objekti. U ovom trenutku na teritoriji Beograda ima 630 dece koja koriste ovakvu vrstu usluge na teritoriji 15 gradskih opština. Ovo pokazuje da mi postajemo jedno ozbiljno društvo koje vodi računa o svakom svom članu, a najviše o onima kojima je pomoć najviše potrebna – istakao je Vesić.

foto: Beoinfo

On je dodao da to što se danas gradi u Lazarevcu, govori da je Grad Beograd počeo mnogo više da vodi računa o prigradskim opštinama kao i da više nema politike da se sve ulaže u centar grada.



– Osim ovog objekta, u Lazarevcu smo završili porodilište, u Mirosaljcima počinjemo rad na vrtiću, počećemo uskoro u Stepojevcu. Sve to govori da pokušavamo da ostvarimo cilj da se svaki deo Beograda ravnomerno razvija i da svi osete da su građani istog grada. Zato će od 8. decembra početi da radi linija Bg voza direktna veza Lazarevac - Beograd – naglasio je zamenik gradonačelnika.

foto: Beoinfo

On je podsetio da javnu infrastrukturu treba da imaju svi građani a to znači put, kanalizaciju, vodovod i javni prevoz.



– To je moguće jer sada budžet grada iznosi više od milijardu evra i mi konačno možemo da radimo ovakve objekte. Sve je to povezano sa politikom koju vodi predsednik Aleksandar Vučić. Da nije politike koju on vodi u ovoj zemlji ne bi bilo investicija, a grad je pun kranova. Ni ovog objekta ne bi bilo da nije Vlade Republike Srbije i ovo je još jedan primer saradnje republike, vlade i grada. U ovaj objekat je novac uložila vlada, Kancelarija za javna ulaganja, a posao sprovodi grad – zaključio je Vesić.



Nataša Stanisavljević je zahvalila svim prisutnima na podršci i rekla da je danas veliki dan za socijalnu zaštitu Grada Beograda i opštinu Lazarevac.

foto: Beoinfo

–Za 240 dana, a nadamo se i malo ranije ovde ćemo imati novi dnevni i najsavremeniji objekat za decu sa smetnjama u razvoju. Ovo je zajednički projekat Vlade Republike Srbije i Grada Beograda i zahvaljujem Kancelariji za javna ulaganja koja je izdvojila sredstva za izgradnju i zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću, jer će Grad kompletno opremiti objekat sa nameštajem i svom neophodnom opremom – rekla je Stanisavljević i zahvalila inicijatorima ovog projekta Bojanu Steviću i Bojanu Sinđeliću.



Ona je naglasila da su svi zajedno radili dve godine da bi se došlo do temelja za izgradnju.



–On će biti duplo veći od postojećeg dnevnog boravka i imaće 515 kvadrata. Sadržaće velike prostorije, kuhinju, fiskulturnu salu, ambulantu, senzornu sobu, sobe za radionice i veliko dvorište. Na ovaj način Grad Beograd i Sekretarijat za socijalnu zaštitu pokazuje brigu za svoje korisnike i građane i pružaju najbolju moguću socijalnu pomoć za svoje sugrađane – rekla je ona.



Bojan Stević je izrazio zadovoljstvo što Lazarevac dobija ovakav objekat i što Vlada Srbije finansira ovaj objekat uz podršku grada Beograda i opštine Lazarevac.



– To je pokazatelj dobre sprege i saradnje lokalne samouprave, Grada Beograda i države Srbije – naglasio je Stević.



Predsednik opštine Lazarevac Bojan Sinđelić je istakao da je poput Beograda i Lazarevac grad kranova, ali i da to govori o brizi Grada Beograda za sve njegove sugrađane bez obzira gde žive, na periferiji ili u centru.



Majka jednog od korisnika Jasmina Petrović zahvalila je svima koji su imali ulogu u podizanju ovog objekta ističući da će deca imati ovde mnogo bolje uslove za rad.



Budući Dnevni centar moći će da primi 40 korisnika, a rok za izgradnju objekta je 240 dana.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir