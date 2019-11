MNOGO SE KRALO! Vesić: Nemojte samo Đilas da priča kako se vode gradska preduzeća

Dragan Đilas, koji je uništio beogradska javna preduzeća, sada hoće nama da "soli pamet" kako da ih vodimo, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, reagujući na tvrdnje SzS da gradska vlast namerno uništava gradska preduzeća da bi ih privatizovala.

Vesić je naveo da će javna preduzeća u ovoj godini imati ukupan prihod od 5,6 milijardi dinara, dok su u vreme kada je Đilas vodio Beograd, kako ističe, pravila gubitak od skoro dve milijarde dinara.

- Prihodi beogradskih javnih preduzeća su ove godine za oko 28 odsto veći u odnosu na 2013. godinu. Međutim, dobit beogradskih javnih preduzeća je 2019. godine u odnosu na tu 2013. godinu veća, ne za 28 odsto koliko su prihodi porasli, već za oko 1.000 odsto! Dakle, mnogo se kralo u vreme Đilasa - da prevedem na srpski jezik, jer kako drugačije da objasnimo to povećanje prihoda i dobiti.

Zamenik gradonačelnika je istakao i da istovremeno gradska vlast ulaže neuporedivo više u javna preduzeća nego 2013. godine.

- U Beogradskom vodovodu i kanalizaciji 2012. godine nije kupljeno ni jedno vozilo, dok su samo ove godine kupljena 53 vozila čime će potpuno biti obnovljen vozni park tog preduzeća. U Čistoći je kupljeno 25 novih cisterni za pranje ulica, 35 kamiona za odnošenje smeća, a imamo 65 novih kamiona za čišćenje snega, rekao je Vesić.

JKP Gradske pijace posluju sa dobitkom, samo što taj dobitak pravi oko 30 odsto pijaca, kaže Vesić.

- Ponuditi određene pijace onima koji žele da ulažu u njih da bi se one uredile, građani dobili bolju uslugu, a Grad ostvario zaradu - dobar je poslovni potez o pored toga što Grad sam ulaže u pijace. Da bi se u to uverio, dovoljno je da se Đilas prošeta do nove palilulske pijace koja će biti otvorena 1. decembra ili do Kalenića. Dakle, nemojte samo da Đilas, kome su pijace pravile gubitak dok je bio gradonačelnik, sada nama deli lekcije, odgovorio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

