VESIĆ O PROJEKTIMA U 2020: Čeka nas izgradnja puta Surčin - Novi Beograd, širenje tramvajske mreže, završetak obilaznice

Ono što je London za svet, to je Beograd za region, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić i dodaje da sve više stranaca doseljava u Beograd i kupuje stanove u srpskoj prestonici.

On je naglasio da je u Beogradu sve više automobila i da je krajem prošle godine bilo 739.000 registrovanih vozila, što stvara ogromne saobraćajne gužve.

Beograd je, kako je rekao, jedini grad u Evropi gde je autobus osnovni vid javnog prevoza, a ne metro i laka železnica.

"Zato sada radimo na žutim trakama što će poboljšati prolaznost javnog prevoza, ali neće resiti problem", rekao je Vesić za Tv Pink.

On je naglasio da je važno što se završava obilaznica oko Beograda, da to radi Vlada Srbije i objašnjava da će, kada se završi poslednja deonica od Bubanj potoka do Orlovače, iz grada biti potpuno izmešten tranzitni saobraćaj.

Dodaje da u martu ili aprilu počinju radovi na izgradnji puta Surčin - Novi Beograd i da će i tu deonicu , koja će biti dugačka oko osam kilometara, takođe finansirati Vlada Srbije.

Vesić najavljuje da će i dalje razvijati projekat BG voza, ali i da će se proširivati šinski sistem.

On je podsetio da je BG vozom sa centrom grada povezan Zemun, Ovča, Resnik, zatim Barajevo, Mladenovac, Lazarevca.

"Sada neko ko putuje od Lazarevca do Vukovog spomenika putuje tačno 63 minuta. Autobusom ne može da stigne ni za 100 minuta, pod uslovom da taj autobus ne upadne u saobraćajnu gužvu", naglasio je Vesić.

Naglašava da će se nastaviti sa razvijam projekta BG voz, za koji je potrebno oko 500 miliona evra i koji je nezavisan od projekta metroa.

Linija BG voza biće produžena prema Makišu, Karaburmi, zatim prema Surčinu, Obrenovcu. Najveći deo problema saobraćajnih gužvi biće rešen, kako je rekao, izgradnjom metroa.

Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, navodi on, beogradski metro ušao je Nacionalni investicioni plan.

Podseća da će u septembru biti usvojen plan generalne regulacije šinskih sistema na teritoriji Beograda, koji obuhvata BG voz, metro i tramvaj.

Planirano je, naglašava on, širenje tramvajske mreže. To podrazumeva da će tramvaj preći na levu obalu Dunava, preko novog mosta na Adi Huji koji počinje da se gradi 2021. godine.

"Tramvaj ćemo produžiti na Čukarici od Požeške prema Ceraku, zatim od Bogoslovije prem Višnjičkom polju", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir