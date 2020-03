VESIĆ: Trebalo bi zabraniti okupljanja na Košutnjaku, Adi, keju

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da je neophodno da se zabrani okupljanje građana i na javnim mestima kao što su Ada Ciganlija, Košutnjak, Dunavski i Savski kej i da će, ukoliko Vlada Srbije to uradi, gradske vlasti sprovesti takvu odluku.

"Grad Beograd će sprovesti sve mere vlade koje se donose u cilju zaštite zdravlja i života stanovništva. Što se tiče mere koja se najavljuje u medijima da će biti zabranjeno i korišćenje drugih javnih mesta osim gradskih parkova, smatramo da bi donošenje takve mere bio još jedan korak u suzbijanju korona virusa", rekao je Vesić.

Kaže da smo svi bili svedoci šta dešavalo prošle subote u Beogradu, ali u celoj Srbiji, kada su se građani okupljali na javnim mestim i na taj način dovodili sebe i svoje bližnje u opasnost da se zaraze.

"Ja sam prošle subote uputio apel građanima Beograda da to ne rade i to je urodilo plodom tokom nedelje kada su u pitanju parkovi, ali je dalje bilo mnogo ljudi na Adi Ciganliji, na Koštunjaku, dunavskom i savskom keju, pošto ta mesta nisu obuhvaćena merom zabrane okupljanja u javnim parkovima".

Vesić ističe da bi bilo veoma važno da se i taj segment reguliše i da svi razumemo da u narednom periodu moramo striktno da poštujemo sve što predlažu epidemilozi, da se održava socijalna distanca i da se ljudi ne okupljaju kako bi se zaustavila epidemija.

Čak i da 99 odsto ljudi poštuje preporuke, a sigurno više od 90 odsto to čini, ako jedan odsto to ne radi, to pada u vodu, dodao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika kaže da je jedini način da svi poštujemo odluke i mere vlade odnosno ono što predlažu epidemilozi.

"Prema tome ako takva mera bude doneta, mi ćemo je sprvesti, jer je to sasvim sigurno u interesu da se zaštite životi građana. Mislim da je to neophodno iako znam da je svima teško da budu kući. Svi treba da budemo svesni da samo disciplinovanim ponašaljem možemo da izađemo na kraj sa ovim što se dešava", kazao je on.

Takođe, navodi da smo se bolje organizovali od drugih zemalja i da zato imamo manje žrtava i bolje funkcionišeo iako nismo najbogatija zemljla.

"Samo od nas zavisi da li će te mere koje vlada bude donosila biti strože ili ne. Izdržimo još koliko bude trebalo i pobedimo ovu epidemiju i posle ćemo se brže vratiti normalnom životu", poručio je Vesić.

Naložena provera svih staračkih domova

Vesić je dao hitan nalog Sekretarijatu za socijalnu zaštitu da kontaktira sve privatne domove na teritoriji Beograda kako bi dobili informacije o stanju u njima, iako je država u vanrednom stanju i iako privatni domovi za stara lica nisu u nadležnosti države.

On je to napisao na svom Fejsbuk nalogu, a nakon informacija o stanju u privatnom domu za stare "Doživeti stotu" u Zemunu, za koje kaže da su ga veoma potresle.

"Taj izveštaj će odmah biti prosleđen premijerki Brnabić sa kojom sam se čuo povodom ovog slučaja. Odmah će reagovati sve nadležne službe. Prema informacijama koje ima grad, u Beogradu ima oko 90 licenciranih domova za seniore", rekao je Vesić.

Vesić je dodao i da je prioritet zaštita starih lica, kako onih koji su u svojim kućama tako i onih koji su domovima za seniore.

(Kurir.rs/Tanjug)

