TIODOROVIĆ DAO PROGNOZU RAZVOJA EPIDEMIJE U SRBIJI: Evo do kada bi trebalo da se izborimo sa korona virusom

"Biću otvoren. On stvarno treba da bude zabrinjavajući, kao što jeste zabrinjavajući. A treba da plaši one koji se šetaju i ne poštuju preporuke. Gledajući na našem malom uzorku u Nišu, a tako je i u Beogradu, među obolelima je 17,9 odsto žena, dok 29 odsto čine mlađi od 60 godina. Ne znam da li će ta stopa smrtnosti da zabrine nekog mladog čoveka, odnosno grupu koja se šeta po ulicama, i po parkovima a ne nose masku, a ja sam to čak i video", kaže Tiodorović i nastavlja:

"Za mene su mladi i ovo od 40 i 50 godina, nisu samo omladina iz škola i fakulteta. Nemoj da se uzdaju mnogo u svoj očuvan imunitet, i da govore 'nama neće ništa biti, ovo pogađa stare'. Mora da nam bude opomena kad umre neko ko je 1974. godište. On jeste imao dijabetes i kardiovaskularnu bolest, ali je suviše mlad. Mladi treba da shvate ovo vrlo ozbiljno. Ako to ne uradimo, ako se ne poštuju sve mere, ništa nam neće značiti to što smo mi krivu uspeli malo da spustimo, da je malo primirimo".

Tiodorović je i sam penzioner.

"Ja imam 70 godina. Aktivan sam samo zato što sam dobio nalog. Po svim pravilima, trebalo bi da da budem u izolaciji, u stanu. Ali, jedino zato što sam angažovan, moram da budem aktivan, i imam za to posebno odobrenje".

Dodaje da u kupovinu ide kad i ostali penzioneri.

"Samo tada. Samo u to vreme. I videli su me svi, i svi su bili prijatno iznenađeni. Ako ja ne poštujem, ko bi onda trebalo da poštuje".

Tiodorović i njegove kolege su svojevremeno, dok je korona tek "napadala" Kinu, govorili da je pandemijski grip opasniji od COVID-19, ali su se stvari u međuvremenu promenile.

"Do Italije i posle Italije... Do katastrofe u Italiji nije bilo tako. Zahvaljujući Kinezima, koji su to organizovali fenomenalno, zaustavljen je proces jednog strahovitog vulkanskog tipa epidemije. Oni sada imaju samo uvezene slučajeve. Reklo bi se da je to uspelo i drugim zemljama u okolini. Mislim na Japan, i na Severnu Koreju, koja je imala jedan skok ali je uspela to da iskontroliše. Ali, Kinezi su to ubedljivo i bez konkurencije uspeli da urade. Sad ćemo da vidimo šta će se desiti u Americi. Oni imaju ozbiljan broj obolelih, sigurno će nadmašiti Kinu, mada preuzimaju mere", priča Tiodorović i dodaje:

"Imali smo drugačiji osećaj prateći broj u Kini do pojave u Italiji. Italija je razvijena zemlja, sa jakim zdravstvenim sistemom, koja je verovatno zakasnila sa merama i nisu prepoznali prve obolelele. Kada su postali svesni toga, postalo je kasno. Od tada se menja odnos u celoj Evropi. Sada imamo Španiju... Od zemlje do zemlje... Nije isto u Nemačkoj, nije u Holandiji... I kod Španaca se desilo zakašnjenje i prepoznavanja epidemioloških mera".

Na pitanje da li su u Srbiji na vreme preduzete mere, Tiodorović odgovara:

"Velika većina nas je smatrala da je to ozbiljan problem, i da se treba pripremiti. Mi smo, ipak, na vreme krenuli u postupak priprema mera da se ublaže udar", jasan je Tiodorović, koji nastavlja:

"Mi smo ga produžili. Vrlo je teško prognozirati, ali mi bi trebalo oko i iza Vaskrsa da izađemo iz ove situacije. To ne znači da će se u maju skroz sve završiti, odnosno da nećemo imati obolevanje".

Tiodorović se pita: "Od čega to zavisi? Zašto sam optimista?", a onda odgovara:

"Maj mesec bi trebalo da bude topao. I što je vrlo važno UV zračenje će biti iznad 3. Već indeks 3 ubija virus. Ono što može da bude problem, jeste da nam se produži zahlađenje. Kad god su nam bile blage zime, obično nam se u aprilu produžavalo sa zahlađenjima, sa poplava, pa se to produži u maju. Toplane prekinu da greju, ali se privatno ljudi greju još tokom aprila a neko i u maju. Od toga zavisi. Ako nam vreme bude naklonjeno i uđemo u topli mesec, onda se može desiti da epidemiju vrlo brzo završimo. Ali, biće sporadičnih slučajeva. Kao što imamo letnji grip. A ja pamtim sneg i za prvi maj. Nama je sada najvažnije da izdržimo ove dve nedelje", zaključio je Branislav Tiodorović.

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir