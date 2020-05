BEZ VODE: Centar grada da spremi zalihe za sredu, Palilula u četvrtak

BEOGRAD - Pojedini potrošači na teritoriji beogradskih opština Palilula, Stari grad i Savski venac ostaće u sredu i četvrtak bez vode, zbog prevezivanja kućnih priključaka na novu vodovodnu mrežu, saopštilo je danas JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

Na Starom gradu u sredu, 13. maja, od sedam sati do 20 časova bez vode će biti potrošači u Skenderbegovoj (od Dubrovačke do Kneginje Ljubice), Cara Dušana (od Dubrovačke do Kneginje Ljubice), Kapetan Mišinoj (od Dunavske do Cara Dušana), Visokog Stevana (od Kapetan Mišine do Dubrovačke) i okolne ulice.

U sredu od osam časova do 22 sata na opštini Savski venac bez vode će biti potrošači u Kameničkoj ulici (od Gavrila Principa do Lomine).

U četvrtak, 14. maja, na opštini Palilula od osam sati do 20 časova bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama: Kneza Danila (od Starine Novaka do Ruzveltove), Ivankovačka (od Ivankovačke 7 do Dalmatinske), Dalmatinska (od Ivankovačke do Knez Danilove) i Vladetina (od Kraljice Marije do Knez Danilove).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija zamolilo je potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti kontakt centru JP Beogradski vodovod i kanalizacija na telefon 3 606 606, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na sajtu www.bvk.rs

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir