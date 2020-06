RADOJIČIĆ O TUNELU STRAŽEVICA: Beograd će profitirati po završetku obilaznice

On je novinarima nakon probijanja tunela rekao da je izgradnja obilaznice počela pre 30 godina, da je njena prva faza završena tek posle 20 godina, a da ga sada raduje to što posao napreduje bolje od zacrtanih rokova.

Naglasio je značaj projekta obilaznice oko Beograda jer će omogućiti izmeštanje transportnog saobraćaja iz gradskog jezgra na periferiju.

Obilaznica oko Beograda će, kako kaže, obezbediti mnogo bolje funkcionisanje saobraćaja u gradu i brži prevoz ljudi, a smanjiće i zagađenje vazduha.

"Beograd će sigurno i finansijski profitirati po završetku obilaznice" rekao je Radojičić.

Naveo je da se mnogi projekti u Beogradu kao i Srbiji, rade sa prijateljima iz Kine a preneo je da je bio fasciniran današnjim probijanjem leve cevi tunela Straževica.

V.d. direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak rekao je danas da obilaznica oko Beograda iznosi 47 kilometara a da se trenutno radi na delu od Ostružnice do Bubanj potoka što je, navodi, deonica od 20,4 kilometara.

Rekao je da se obilaznica sastoji od tri sektora, prvi od Ostružnice do Orlovače, drugi od Orlovače do tunela Straževica, i treći od tunela Straževica do Bubanja potoka.

Drobnjak kaže da ih očekuje na ova tri sektora mnogo komplikovani radovi koji zahtevaju procedure, tehnologiju i znanje.

Kaže da će ceo profil autoputa biti urađen od tunela Straževica do Bubanj potoka, što je deonica od 9,4 kilometara.

"Nadamo se da ćemo deonicu od Ostružnice gde se trenutno radi most do Orlovače završiti do septembra iduće godine", rekao je Drobnjak.

Probijanju tunela je danas prisustvovala potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Novi tunel Straževica biće deo leve trake autoputa beogradske obilaznice.

Tunel Straževica nalazi se u sektoru 5, koji je deo obilaznice oko Beograda, deonice od petlje Batajnica do buduće petlje Bubanj potok.

Završetkom leve trake autoputa od novog mosta na Savi kod Ostružnice, kao i obe trake autoputa, od tunela Straževica do petlje Bubanj potok, biće kompletirano svih 47 kilometara autoputa od Batajnice do Bubanj potoka.

Probijanju tunela prisustvovali su i predstavnici izvođača radova iz Kine.

(Kurir.rs/Tanjug)

