GRADONAČELNIK RADOJIČIĆ: U Beogradu obnovljeno 300 fasada, do kraja godine rekonstrukcija još 67 objekata

"Verujem da će se ovaj trend nastaviti i to ne samo kad je reč o fasadama već i o liftovima i krovovima. Nažalost, više od dve decenije nije ulagano u to i zbog toga ne prebacujem krivicu ni na koga jer je to pitanje i objektivnih i subjektivnih okolnosti. Ipak, to je činjenica i zato verujem da će se sa više nego neophodnim rekonstrukcijama nastaviti", rekao je Radojičić u "Beogradskoj hronici".

Gradonačelnik se osvrnuo i na velike radove u gradu, sa akcentom na ulaganja u zdravstvene objekte.

Radovima na Kliničkom centaru je, kako kaže, fasciniran, a veruje da će "Tiršova 2" biti izgrađena mnogo brže, nakon što se sve pripremne radnje dobro obave i izradi čitav projekat sa razrađenim detaljima, navodi se u saopštenju Gradskog sekretarijata za informisanje.

Gradonačelnik je naglasio da je veoma važno da se Beograd ravnomerno razvija, i izrazio uverenje da će uskoro mnogi iz centra grada želeti da pređu u prigradske opštine.

"U Lazarevcu je juče otvoren Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju, u Leštanima se završava škola, danas sam bio u Ripnju gde smo otvorili Dom kulture. Nedavno sam bio i u Boljevcima gde je rekonstruisan Dom kulture, a sada počinje i rekonstrukcija trga", naglašava Radojičić.

On je rekao da će Beograd nastaviti da se razvija kao turistička destinacija na drugi način, nakon što je pandemija kovida-19 u celom svetu zaustavila turizam.

"Analize pokazuju da skoro šezdeset odsto ljudi putuje zbog prirodnih lepota, a još desetak odsto zbog rekreativnih aktivnosti, tako da Beograd tu ima ogromno bogatstvo i mnogo mogućnosti. Eko-turizam je u skladu sa mojom vizijom Beograda", rekao je Radojičić.

