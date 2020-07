ALARMANTNI PODACI ZA BEOGRAD: Za 24 sata 3.373 pregleda, u bolnicu odmah upućen 121 pacijent

BEOGRAD - U poslednja 24 sata u Beogradu je na bolničko lečenje upućen 121 pacijent oboleo od kovid 19, podaci su Ministarstva zdravlja.

Kovid bolnice u Beogradu nisu mogle da prime sve pacijente, te je devetoro pacijenata zbrinuto u Požarevcu (sedam) i Smederevu (dva).

Na Infektivnu kliniku primljeno je 11 pacijenata, VMC Karaburma četiri, Dragiša Mišović 12, Ortopedija Banjica sedam, KBC Bežanijska kosa 13, KBC Zemun 19 i KBC Zvezdara 24.

Zatim, u privremenu biolnicu Arena primljeno je 16 pacijenata i u Specijalnu bolnicu u Mladenovcu šest pacijenata.

Samo u trijažnoj ambulanti Klinike za infektivne bolesti pregledana su 254 pacijenta.

U kovid ambulantama beogradskih domova zdravlja za 24 sata pregledana su 3.373 pacijenta, i to juče tokom dana 3.225 pacijenata i 148 pacijenata u dve dežurne kovid ambulante tokom noći.

Direktor Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović rekao je da su prethodnih dana pregledali i testirali ogroman broj ljudi, da je rekordan broj bio u subotu, kada je u dve kovid ambulante pregledano 320 pacijenata. Stojanović kaže da problem predstavlja i to što se pacijenti lekaru javljaju nekoliko dana nakon što se pojavi povišena temperatura, kada se kod većine razvije upala pluća.

"Apelujem na sve da se jave lekaru čim dobiju temperaturu, kako bi se odmah uključila terapija. Osim povišene temperature, simptomi kod mlađih ljudi su gubitak mirisa i ukusa, mučnina, malaksalost, a u zadnje vreme i dijareje", pojašnjava on. Lekari moraju da prave dobru trijažu i da razdvajaju pacijente koji imaju običnu prehladu od potencijalno obolelih od kovida 19.

"Situacija je teška, imamo dosta pozitivnih. Kod onih koji imaju tegobe sa disajnim putevima radimo snimak pluća. U dosta slučajeva imamo upale pluća u već odmakloj fazi", rekao je Stojanović. Starosna struktura se promenila, a najviše pacijenata koji se njima javljaju za pomoć imaju između 30 i 50 godina.

Podseća da je najvažnije pridržvati se mera, a to su nošenje maski u zatvorenom prostoru, održavanje rastojanja od metar i po do dva, dezinfekcija i pranje ruku. On navodi da se veliki bro j ljudi javlja u taj dom zdravlja sa zahtevom za testiranje zbog putovanja "Oni moraju da zakažu termin i da sačekaju red jer moramo obratiti pažnju na one koji su oboleli", naveo je Stojanović. Napominje da se na pregled u dve kovid ambulante tog doma zdravlja ne čeka duže od pola sata, jer su ekipe lekara uigrane.

