VIDELI STE KAKO IZGLEDA SAVSKI TRG: Spomenik Stefanu Nemanji biće postavljen 4. avgusta

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će postavljanje spomenika Stefanu Nemanji, koji će biti podignut na predlog predsednika Aleksandra Vučića, početi najkasnije 4. avgusta.

1 / 3 Foto: Facebook Printscreen/Goran Vesić

Tog dana počinje postavljanje postamenta na kojem će se nalaziti spomenik, a koji predstavlja razbijeni vizantijski šlem u čijoj će se unutrašnjosti nalaziti reljefi koji oslikavaju najznačajnije događaje iz srpske istorije iz vremena u kojem je živeo Stefan Nemanja, rekao je Vesić za Novosti.

On je dodao da će ekipa ruskih majstora, koji će postavljati spomenik, biti u Beogradu već 3. avgusta. On je podsetio da je bilo planirano da postavljanje spomenika počne do kraja marta, ali je zbog proglašene pandemije zbog korona virusa čitav posao odložen.

"Spomenik će dolaziti do sredine septembra u delovima i sukcesivno će biti postavljan kako stiže kako bi postavljanje čitavog spomenika bilo završeno do sredine oktobra", rekao je Vesić.

Vesić je objasnio da su već urađeni temelji za spomenik koji čine šipovi koji su postavljeni na dubini od 12 metara i da će visina spomenika biti 23 metra što je ravno zgradi od sedam spratova.

"Ovo će biti najveći spomenik u istoriji Srbije, a kakav bi inače bio, kada ga podižemo osnivaču naše najveće srednjevekovne dinastije. Spomenika ne bi bilo, a ni uređenja Savskog trga, da to nije bila izričita želja predsednika Vučića, koji se ne bori samo za budućnost Srbije, već i da sačuvamo slavnu prošlost", ocenio je Vesić.

Kako je naveo, na Savskom trgu nalazi se zgrada stare železničke stanice čiji će fasada i krov biti renovirani i koja će postati jedan od najznačajnijih srpskih muzeja. "Savski trg će tako postati mesto kojim ćemo da se ponosimo", zaključio je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir