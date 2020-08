VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA SAVSKOM TRGU: Razvoj Beograda neophodan, raskopavanje i seča šuma ne

"Ovo će biti najveći trg u Srbiji, 20.000 metara kvadratnih čistog prostora i 12.000 metara kvadratnih pod saobraćajnicama. Velelepan trg! Imaće čak 300 stabala, gledaćemo da ozelenimo što više površina, to će biti neka vrsta obaveze i za sva buduća gradilišta i sve buduće investitore, da uvek razmišljaju o tome. Još jedan važan korak u ulepšavanju Beograda i pravljenju mnogo funkcionalnijeg grada. Beograd je nosilac našeg turizma." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na Savskom trgu u okviru projekta @belgradewaterfront.

