VESIĆ NAJAVIO LISICE ZA AUTOMOBILE SA STRANIM TABLICAMA: Blokiraće pokretanje nepropisno parkiranog auta

Na današnjoj sednici Skupštine grada biće doneta odluka da restorani brze hrane u stambenim zgradama ne mogu više da rade 24 sata već kao i drugi restorani, radnim danom do ponoći, a vikendom do jedan sat posle ponoći, rekao je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda.

- Кao što smo sistemom "Oko sokolovo” oterali bahate vozače sa ulica i oslobodili trotoare za pešake i građane, tako ćemo se danas pozabaviti restoranima brze hrane. Građani u čijim zgradama se nalaze restorani brze hrane, a koji rade 24 sata, godinama nam se žale da ne mogu da spavaju od buke i galame ljudi koji se okupljaju ispred njihovih zgrada tokom čitave noći. To nije normalna situacija i građani su u pravu. Zato sam danas predložio odbornicima donošenje odluke da restorani brze hrane, ukoliko su u stambenim zgradama, ubuduće mogu da rade kao i drugi ugostiteljski objekti, odnosno do ponoći radnim danom, a do jedan sat po ponoći vikendom. Restorani brze hrane koji žele da rade celu noć, neka iznajme zasebne kuće sa mestom za parking i neka rade. Međutim, da maltretiraju ljude koji žive u zgradama, da zauzimaju čitave trake parkiranim automobilima na ulici i da tako prave komunalni haos u gradu, neće više biti moguće. Кo ne zna o čemu govorim neka se u dva ili tri sata po ponoći prošeta Francuskom ili Beogradskom ulicom. Vlasnici ovih restorana brze hrane mogu da me mrze koliko hoće, ali moj posao je da uvedem red u Beograd i da štitim obične i pristojne ljude. Nemam ništa protiv da ti restorani rade, ali ne tako da maltretiraju ljude koji žive u zgradama u kojima se oni nalaze - rekao je Vesić.

On je najavio još jednu novinu kada je u pitanju sprečavanje bahatog parkiranja u gradu.

- Primetili smo da jedan broj vozača, koji voze automobile sa stranim tablicama, pre svega iz Crne Gore i BiH, izbegavaju plaćanje parkiranja i kazni. Oni žive u Beogradu, a strane tablice im služe da varaju državu. Od ove nedelje za njih uvodimo "lisice" kojima se blokira pokretanje automobila sa stranim tablicama. Dakle, kada nađemo automobil sa stranim tablicama koji je nepropisno parkiran ili koji ne plaća parking, blokiraju mu se točkovi lisicama na kojima se nalazi broj telefona dežurne službe Кomunalne milicije. Tek kada vlasnik tog automobila sa stranim tablicama plati kaznu biće odblokiran i moći će da koristi svoj automobil – objasnio je Vesić.

Vesić je rekao da je posebno srećan zato što će se na dnevnom redu Skupštine grada naći njegov predlog o podizanju spomenika trojici najznačajnijih gradonačelnika Beograda u prošlom veku: Branku Pešiću, Vladi Iliću i Milošu Savčiću.

- Danas će Beograd reći "hvala” tim sjajnim ljudima koji su menjali i razvijali naš grad, uvodili red, gradili, i bez kojih Beograd ne bi danas bio ono što jeste - rekao je zamenik gradonačelnika.

On je najavio i da će Beograd danas doneti odluku da se pobratimi sa našom srpskom Banjalukom, na šta je veoma ponosan.

Vesić je dodao da će odbornici razmatrati i Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2020. godinu, kao i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2020. godini, te Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama.

Odbornici će raspravljati o predlozima planova ili izmenama i dopunama planova detaljne i generalne regulacije za delove opština Zvezdara, Vračar, Voždovac, Zemun, Čukarica, Rakovica i Palilula. Takođe, na dnevnom redu će biti još nekoliko planova ili izmena i dopuna planova koji tek treba da se izrade. Pred odbornicima će se naći i rebalansi programa poslovanja za ovu godinu i raspodela neto dobiti za prošlu godinu javnih komunalnih preduzeća, centara ili privrednih društava čiji je osnivač Grad Beograd, kao i Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva Sportski centar „Tašmajdan” d.o.o.

Na dnevnom redu su i Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Beogradu za 2020. godinu, Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina, kao i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Beograda. Takođe, na dnevnom redu je i Izveštaj o radu Saveta za zdravlje Grada Beograda i Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Beograda, oba za 2019. godinu.

