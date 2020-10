VESIĆ NAJAVIO: Beograđani preko vibera da objavljuju ko krši mere, od 30. jula kontrolisano 5.649 ugostiteljskih objekata

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić istakao je da je glavni grad Srbije trenutno najveće žarište, ali dodao i da prestonica ima najviše stanovnika.

Vesić kaže je da će uskoro biti dostupna viber grupa preko koje će svi građani moći da pošalju fotografije ugostiteljskih objekata u kojima se krše epidemiološke mere.

Kako je rekao, ta viber grupa dogovorena je sa Ministarstvom zdravlja i Kriznim štabom.

- Uradili smo 125 nadzora u javnom prevozu, napisano je ukupno 15 prijava u prethodna dva dana, a svi vozači su u obavezi da nose maske. Tamo gde ima kabine, nije potrebno da nosi masku, a nažalost nemaju sva vozila kabinu. Naš apel je da se poštuju mere, maska je jedina zaštita i zato ćemo insistirati da se u zatvorenom prostoru nose maske - rekao je Vesić.

Vesić je na pres konferenciji Kriznog štaba rekao da su pojačane kontrole sprovedene u vozilima na 52 gradske linije, devet prigradskih i dve mini bus linije.

- Napisano je pet prijava za pravno lice, pet prijava odgovorno lice u pravnom licu i pet prijava za fizička lica, od kojih je jedan vozač - rekao je Vesić.

Vesić je kazao da je od 30. jula kontrolisano 5.649 ugostiteljskih objekata i da je podneto više od 183 prekršajnih prijava i 105 prijava sudu za prekršaje za nepoštavanje mera. Kako je rekao ne zna da li su sudovi za prekršaje izrekli neke kazne, jer nemaju obavezu da informišu o tome. On je naveo da je primetno da nema zaraženih iz privrednih aktivnosti, već da su zaražavanja u restoranima, na žurkama.

- To je veoma važno jer moramo da pronađemo meru između zaštite javnog zdravlja i toga da privreda radi, jer privreda mora da radi, jer samo u sektoru usluga u Beogradu radi više od 100.000 ljudi - rekao je Vesić.

Naglasio je da se ne sme dozvoliti da privreda ponovo stane i poručio da to zavisi od odgovornosti svih uz apel da se poštuju mere zaštite.

Vesić je kazao da je Beograd najveće žarište u Srbiji, ali da je to slučaj i sa svim velikim gradovima u drugim zemljama u Evropi.

- Brisel jutros doneo odluku da zatvori barove i kafee na mesec dana, Frankfurt je pre nekoliko dana doneo odluku da se skrati radno vreme do 22 sata, Berlin je takođe doneo odliku da posle 23 sata ne radi nijedan objekat osim apoteka i benzinskih pumpi. U Engleskoj je skraćeno radno vreme do 22 sata, kazna je 1000 funti za one koji prekrše - kazao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir