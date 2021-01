VESIĆ: Beograđanima radijatori topli 24 sata i narednih dana

Od 8. januara Beograđanima su topli stanovi 24 sata i tako će sigurno biti do 20. ili 21. januara, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić i dodaje da se stalno prati prognoza Republičkog hirdometeorološkog zavoda.

Vesić je danas posetio JKP "Beogradske elektrane", gde je sa rukovodstvom tog preduzeća razgovarao kakvo je stanje sa grejanjem na teritoriji Grada Beograda i dobio uverenja da sve funkcioniše po planu.

"Građani treba da znaju da o svakom problemu koji se pojavi na sistemu brine 50 mobilnih ekipa, a to je oko 150 ljudi. Bilo je problema poslednjih nedelja, dešavale su se havarije, a poslednja se desila juče na Banovom brdu, koja je otklonjena", rekao je Vesić novinarima.

On je naglasio da čim se havarija dogodi, mobilne ekipe reaguju brzo rešavaju situaciju u najkraćem mogućem roku.

Podseća da "Beogradske elektrane" isporučuju grejanje u 318.000 stanova, da pokrivaju površinu od 22,5 miliona kvadrata i da je dužina toplovoda oko 1.600 kilometara što je razdaljina između Beograda i Kopenhagena.

"To je obiman sistem u kome radi hiljade ljudi kako bi građani dobili grejanje", naveo je on i pojasnio da se stanovi greju 24 sata kada je spoljna temperatura u 18 sati plus jedan ili niža ili kada se procenjuje da će temperatura posle 22 sata do 6 sati ujutro biti ispod nule.

Vesić je zahvalio zaposlenima u elektranama jer rade subotom i nedeljom, kao i za praznike, kako bi građanima bili topli stanovi.

"Oni su, kao i svi drugi radnici komunalnog sistema Beograda, svaki dan na svom poslu i omogućavaju da i u vreme pandemije, kada mnogi ljudi rade od kuće, naši komunalni sistemi funkcionišu", naveo je on.

Ističe da tokom epidemije, koja traje od marta, nije bilo problema u bilo kom komunalnom preduzeću.

"Došao sam danas da zajednički pregledamo stanje, da vidimo šta treba još dodatno da uradimo, da tokom zime grejanje funkcioniše kako treba. Tu sam i da se zahvalim svim ljudima koji vredno rade i koji su tu za naše korisnike", naveo je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir