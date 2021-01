SNIMAK IZ VRTIĆA ZAMAK AUTENTIČAN Gak: Slede najstrože kazne! Ženi vlasnika vrtića pozlilo, dete maltretirala spremačica?!

Gak je naveo i da nije tačna vest da je u vrtiću zlostavljano dete sa smetnjama u razvoju, već da je reč o zdravom detetu. On je dodao i da je najveći problem što dosad nije stigla nijedna primedba ni roditelja ni zaposlenih u obdaništu

BEOGRAD - Snimak zlostavljanja deteta u vrtiću "Zamak" je autentičan, izjavio je danas gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak i istakao da će zahtevati najstrožu kaznu i za počinioce zlostavljanja i za predškolsku ustanovu.

Gak je za RTS rekao da je juče delimično sprovedena vanredna kontrola rada vrtića, koja je prekinuta zbog pogoršanja zdravstvenog stanja direktorke obdaništa.

Sekretarijat je, kaže, u sredu dobio pitanje dnevnog lista Srpski telegraf i odmah su postupili po tom pitanju, pošto nije stigla nijedna predstavka građana u vezi sa radom vrtića "Zamak" na Voždovcu.

foto: Printscreen

"Juče je sprovedena vanredna kontrola, u jednom delu, pošto je u jednom momentu prekinuta, zato što je direktorki vrtića pozlilo. Hitna pomoć je stabilizovala njeno zdravstveno stanje, ali su konstatovali da nadzor ne može da se nastavi. Snimak jeste autentičan. Dogodilo se upravo to, u toj predškolskoj ustanovi", naveo je Gak.

On je rekao da će se lično zalagati da se proces sprovede do kraja i da će zahtevati najstrožu kaznu, kada su počinioci zlostavljanja u pitanju, ali i za predškolsku ustanovu. Gak je naglasio da takvo ponašanje nije dozvoljeno ni u državnoj, ni u privatnoj predškolskoj ustanovi i dodao da bi iste zahteve imao i da se zlostavljanje dogodilo u državnom vrtiću.

On je pojasnio da inspekcija, koja je juče upućena u vanrednu kontrolu, nije dobila pismene izjave zbog pogoršanja zdravstvenog stanja direktorke, koja je i supruga vlasnika vrtića.

1 / 4 Foto: Printscreen

"Ono što je kroz usmeni razgovor do tog momenta sa njima prosvetna inspekcija uspela da konstatuje jeste da se gospođa koja se vidi na snimku, koja vrši jedan vid fizičkog nasilja, vodi u predškolskoj ustanovi kao spremačica", naveo je Gak.

On je istakao da mora da se utvrdi ko su ljudi koji vrše i sprovode vaspitno-obrazovni program u toj predškolskoj ustanovi i da je to prvo i ključno pitanje, kao i to da li imaju dovoljno vaspitača, da li su oni adekvatno školovani i da li imaju licence.

"Ukoliko se ispostavi da je sve onako kako danas imamo preliminarno, samo iz usmenog razgovora sa direktorkom vrtića, zaista cu tražiti najstrožu kaznu, a jedna od tih je i najrigoroznija da se ova predškolska ustanova zatvori i da se licenca poništi", rekao je Gak.

Posle saznanja iz medija da su deca u privatnom vrtiću bila izložena nasilju, Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu Grada Beograda.

foto: Printscreen

Ombudsman Zoran Pašalić istakao je za RTS da se pri osnivanju obrazovnih ustanova moraju poštovati zakoni i da će tražiti da se utvrde činjenice o načinu njihovog poslovanja. Ističe da se ovakve situacije mogu preduprediti vrlo jednostavno i da postoje pravila po kojima se mogu organizovati predškolske ustanove i da se strogim i detaljnim kontrolama može videti da li su uslovi ispunjeni. "Ako nisu, takve ustanove zatvoriti i onemogućiti da rade", rekao je Pašalić.

Gak je naveo i da nije tačna vest da je u vrtiću "Zamak" zlostavljano dete sa smetnjama u razvoju, već da je reč o zdravom detetu. On je dodao i da su pravila o osnivanju predškolskih ustanova i škola zaista stroga, ali da su zloupotrebe česte. "Oni pri samoj verifikaciji imaju sve. Redovne kontrole se sprovode, pravi se plan. Mi zaista, pri svakoj predstavci građana postupamo momentalno", rekao je Gak.

Kada je reč o vrtiću "Zamak", najveći problem je to što, kako je rekao, do sada nije stigla nijedna primedba ni roditelja ni zaposlenih u obdaništu.

"Svaka predškolska ustanova je dužna da ima savet roditelja koji mora da bude uključen u rad te predškolske ustanove i svakako da roditelji treba da uzmu tu kontrolnu ulogu", rekao je Gak.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir