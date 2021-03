DOKTOR DRAGOŠ UPOZORAVA: U ovom piku skoro duplo brži razvoj kliničke slike, najmlađi pacijent u KBC Zemun ima 19 godina

U KBC Zemun trenutno se nalazi 293 kovid pacijenta, a svaki dan ih je pet do 10 više, izjavio je danas direktor te zdravstvene ustanove Dragoš Stojanović.

On je dodao da je 50 pacijenata na intenzivnoj nezi, 20 je intubirano, 27 na neinvazivnoj ventilaciji, a još oko desetak pacijenata je na pojačanom kiseoniku.

"Oko 200 pacijenata je na centralnom kiseoniku, a dnevna potrošnja kiseonika je tri tone. Vratili smo se u period kada imali najviše pacijenata", rekao je Stojanović.

On je naveo i da je mnogo veći pritisak na prijem u trijažnu ambulantu, gde za 24 sata prođe oko 200 ljudi, koji, kaže, dolaze iz drugih ambulanti, domova zdravlja i već su postali "kandidati" za prijem u bolnicu.

Upozorio je takođe da je u ovom piku aktuelnog talasa primetan duplo brži razvoj kliničke slike i mnogo teži pacijenti.

"To znači da oni koji dođu u stacionar vrlo brzo prelaze u intenzivne nege, ako dođe do pogoršanja", ukazao je Stojanović.

On je kazao i da su pacijenti uglavnom starosti od 20 do 40 godina i od 60 do 80 godina. Najmlađi pacijent ima 19, a najstariji 93 godine.

Stojanović je rekao i da KBC Zemun od početka epidemije leči najteže bolesnike, da je oko 15.000 ljudi prošlo kroz trijažnu ambulantu, gde je obavljeno 56.000 pregleda, a oko 7.000 pacijenata je zbrinuto u bolnici.

"Sada imamo veliki broj, svaki dan obavimo po nekoliko operacija. Radimo operacije kod naših kovid pacijenata koji imaju komplikacije ili svoja pimarna oboljenja", rekao je on.

Stojanović je apelovao na sve da poštuju mere, nose maske, drže distancu i da se ne opuštaju i ako su primili vakcinu, jer ne znači da ne mogu da prenesu virus.

"Mi smo se zakleli Hipokratu, radimo svoj posao. Mogu samo da pozovem one koji ne veruju, ne moraju da uđu u crvenu zonu, samo neka dođu u trijažnu ambulantu da vide koliko je ljudi zraženo", rekao je Stojanović.

