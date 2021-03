NAČELNIK KOMUNALNE DIVAC OTKRIVA: Na kovid žurku ulazi se s tajnom lozinkom! Evo kako saznajemo gde je i ko je pravi!

BEOGRAD - Načelnik Komunalne milicije Ivan Divac kaže da Komunalna milicija prati objave na društvenim mrežama i na internetu, kao i da je jedini način da se kovid-žurkama stane na put potpuna zabrana kretanja.

Napominje da ima i milicajaca u civilu, jer ispred lokala "stražare" ljudi i javljaju da se muzika isključi u lokalu, ukoliko uoče policiju ili komunalne milicajce.

Ivan Divac je gostujući u Beogradskoj hronici RTS objašnjava da se trgovina uticajem i zloupotreba položaja svodi na to da kada ste dužni da neku radnju preduzmete, a vi je svesno ne preduzmete.

Navodi da Komunalna milicija svakodnevno komunicira sa građanima.

"Dobijamo pritužbe na rad i svaka se razmatra. Ogroman broj pritužbi je bez osnova. Ima kada ljudi kažu da smo selektivno sankcionisali nepropisno parkiranje. Ne mora da znači da je ova grupa koja je uhapšena ima veze sa organizacijom žurki. Ja sam formirao Sektor za unutrašnju kontrolu Komunalne milicije koji je potpuno nezavisan i on imaju moju punu podršku. Ali, ja ne želim da se mešam u njihov rad", kazao je Divac.

Ističe da nastavljaju da se bore sa onima koji u njihovim redovima ne zaslužuju da budu. "Svako za koga dokažemo da radi nešto što ne treba da radi će biti sankcionisan. Kao što sankcionišemo prekršioce među građanima, tako ćemo i one u našim redovima", napominje Divac. Sumnjivo mu je da kada se uključio u kontrolu objekata naglo je, kaže, porastao broj objekata koji prave žurke.

"Ja sam poslednjih mesec dana svaku noć na terenu. Mi smo samo u prvom vikendu kada smo izašli na teren imali preko 20 objekata koje smo zatvorili za dva dana", dodaje Divac. U Makedonskoj ulici je jedna žurka "razbijena".

"Muzika uživo, oko 50 ljudi, došli smo po prijavi građana. Na Instagramu su kačili slike sa provoda. U 8.15 se žurka teg zagrevala. Poslednje tri žurke su prijavili građani. To pokazuje svest da oni koji prijavljuju nisu cinkaroši, nego su odgovorni", ističe Divac.

Prate se, dodaje, i društvene mreže i objave na internetu, prijave građana, a ima i ljudi u civilu. "Imate situaciju da pojedini ugostitelji koji stoje ispred lokala, pa javljaju kada se vide uniformu i gasi se muzika, kao da se ništa ne dešava", kaže Divac.

Ogromnu većinu, kada ih uhvate, napominje, bude sramota što budu tu, a ima i onih koji misle da je njihovo pravo da budu tu.

Gori su uglavnom vlasnici lokala, priča Divac.

"U ovom trenutku ne znam da li treba da budem ljut ili razočaran. Da postoje ljudi stavljaju svoj interes ispred svih nas, kao da smo mi idioti koji čekamo da se ovo završi, a da oni mogu da prave žurke od po 200, 300 ljudi", napominje Divac. Ima ukupno tri krivična postupka.

"Jedno lice je dobilo dva meseca zatvora, dva lica uslovno na godinu dana, i danas je podneta krivičnu prijavu protiv organizatora žurke na Tašu. Raduje da se u poslednje vreme za to drastično kršenje mera imamo krivične prijave. I za goste lokala treba da bude neka kazna što su u lokalu. Za sada se samo kažnjava samo što ne nose masku, a sankcionišemo pravno lice", kaže Divac.

Istina je, dodaje, da ima tajnih lozinki.

"Ima različite starosne dobi, od 20 do 50 godina. Iznenadili biste se kada biste videli ko sve dolazi na te žurke", ističe Divac. Potpuni je nebitno, dodaje, za one koji prave žurke do kada rade lokali.

"Jedini način da se te žurke spreče je potpuna zabrana kretanja. Moraćemo da tražimo te koji misle da za njih pravila ne važe. Činjenica je da Komunalna milicija može da uđe u stan. Privatnost stana jeste zagarantovana, ali ne i ako se vrši krivično delo. Moj apel svima je da ne traže način i da zaobiđu pravila", zaključio je Divac.

(Kurir.rs/Tanjug)

