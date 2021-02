TO JE BILO BUKVALNO ČOVEK NA ČOVEKA Načelnik Komunalne milicije o korona žurkama: Poštujte mere da ne zapadnemo u policijski čas

Jedina smo zemlja u regionu koja još uvek koliko-toliko može da funkcioniše, a samo nepoštovanjem mera možemo da dovedemo do potpunog zatvaranja - rekao je načelnik Komunalne milicije Ivan Divac.

Dok se ljudi bore za dah, dišu pomoću respiratora, gube bitku sa korona virusom, a lekari padaju od posla, pojedinci i dalje krše protivepidemijske mere.

Dokaz za to je prethodni vikend kada su komunalni milicajci, policija i inspektori imali pune ruka zbog žurki i živih svirki na kojima je bilo i po nekoliko stotina ljudi.

Najviše ih je bilo u Beogradu, zbog čega je jutros zasedao gradski Krizni štab. Juče se i prvi put desilo da su pojedinci ljuti zbog prekidanja muzike, pražnjena i zatvaranja objekta nasrnuli na komunalne milicijace i policiju.

To se, kako kaže Divac, desilo juče u jednoj kafani gde je prekinut nastup pevača Slobe Radanovića, a u lokalu je bilo više od 400 ljudi.

Divac kaže da ranije nisu imali ovakvih problema, da su se juče prvi put susreli sa ovakvom rekacijom koja je nedopustiva, a navodi i šta je sve prekršeno od mera.

- Taj slučaj sa napadom se desio juče u jednoj kafani. Ono što je suština, to nam je prvi put da nam se tako nešto dešava otkako smo krenuli da radimo ove stvari. Do sada nismo zaista imali takve situacije, a to je jako loša stvar, nešto što ne bi trebalo da se dešava. Sve možemo da razumemo, i da neko krši mere, ali da se neko tako ponaša, to već ne možemo da razumemo - rekao je Divac, a zatim počeo da niže sve prkršaje načinjene u toj kafani na Novom Beogradu:

- Suština je da je u toj kafani sve bilo organizovano u toku radnog vremena, s tim što su zanemarili jednu činjenicu, a to je da je posle 17 časova zabranjeno izvođenje muzike. To je pod broj 1. Pod broj 2, prekršene su apsolutno sve epidemiološke mere jer je u prostoru od oko 200 kvadrata bilo više od 400 ljudi. To je bilo bukvalno čovek na čoveka. Ono što ljudi moraju da razumeju jeste da distanca nije navedena bezveze, i nije isto ako u restoranu sede ljudi i večeraju sa držanjem distance i normalno razgovaraju, pa makar i da im svira muzika kada je dozvoljeno, ili ako uđete u klub gde svi stoje, nagurani jedni do drugih, bez držanja bilo kakve distance. To je leglo zaraze.

U subotu uveče komunalni milicajci su ispraznili i zatvorili klub na Tašmajdanu u kojem je bilo više od 700 osoba. Divac kaže da čak ni tu nije bilo problema prilikom njihove asistencije, ali je iskren i kaže da posle upada u taj klub nisu očlekivali da i juče imaju istu situaciju sa više stotina ljudi, a desilo se u kafani.

- Posle one večeri u subotu, nismo očekivali da ćemo opet imati tako veliko okupljanje. Ali u drugim objektima, pa ni u tom u subotu nisamo imali nikakvih problema. Svi su mirno izašli - rekao je Divac.

U toku prethodnog vikenda prema njegovim rečima zatvoreno je više od 20 lokala u Beogradu:

- Imali smo juče ujutro tehno žurku u 10 sati na kojoj je bilo više od 150 ljudi na manje od 100 kvadrata.Svi nagurani jedni uz druge, đuskaju uz di džeja. To su neverovatne stvari. Od drastičnijih i većih imali smo taj klub sa 700 lica, juče kafanu sa više od 400 ljudu, i imali smo u subotu zatvaranje jednog objekata sa više od 100 ljudi ali je veći prostor bio, to je bilo oko 9 sati, pa smo ga ispraznili jer zbog prekoračenja radnog vremena. Tako da sveukupno je zatvoreno 20 i nešto lokala a drastično je bilo 4, 5...Ovi ostali su imali po 15 do 20 ljudi, pa se radno vreme razvuklo, zbog čega smo ih zatvarali.

Objašnjava da se u skladu sa tim i pravi razlika u sankcionisanju.

- Zato se i pravi razlika u sankcionisanju, za ovo ide prekršajna odgovornosi i novčana kazna do 380.000 u zavisnosti od toga da li je preduzetnik ili pravno lice a za drastične ide krivična odgovornost i zadržavanje. Raduje nas što su su tužioci maksimalno kooperativni bili, pa su protiv vlasnika gde je bilo drastično kršenje mera, podnete krivične prijave i oni su zadržani u pritvoru, čekamo iskod postupka tužilaštva - navodi on.

Pojačana kontrola

Gradski Krizni štab zasedao je jutros. Kaže da se pričalo o svim aktivnostima u toku prethodnog vikenda, kao i kako će se kontrolisati poštovanje mera sada za praznike. A, biće pojačane.

- Gradski štab ne može da donosi nove mere. On samo prati mere koje propisuje Republički. A ono što smo razgovarali na Kriznom štabu jesu aktivnosti koje su bile za vikend i o tome kako ćemo vršiti kontrolu dalje. Danas je praznik, sutra je praznik tako da se očekuje da ljudi šetaju, da budu po kafićima. Komunalna milicija će biti prisutna, pratiće. Ono što je činjenica jeste da nema zaštićenih i da svi treba da vodimo računa - istakao je Divac.

Napominje da ukoliko se nastavi sa kršenjem mera može se desiti da se svi zatvore zbog pojedinaca.

- Od svih zemalja u okruženju samo u Srbiji postoji mogućnost da ugostitelji uopšte rade do 20 časova. I onda zbog ovih pojedinaca koji misle da to mogu da zloupotrebe i misle da to mogu da rade kako hoće, doći ćemo u situaciju da ćemo svi biti zatvoreni. Jer, brojke nam rastu, nećemo moći da radimo ni do 20 časova. Nije normalno da bude takva gužva kakva je bila juče u Gradskoj kafani ili preksinoć u Musku.

- Mi ćemo nastaviti bukvalno pojačanim kontrolama svakodonevnim, jer jednostavno čim se kontrola popusti dolazi do nekontrolisanog opuštanja u primeni mera. Kažem vam jedina smo zemlja u regionu koja još uvek koliko-toliko može da funkcioniše a samo nepoštovanjem mera možemoda dovedemo do potpunog zatvaranja. Pozivam građane da poštuju mere da slede instrukcije Kriznog štaba da ne dozvole da zapadnemo u policijski čas - kazao je Divac.

(Kurir.rs/ Telegraf)

