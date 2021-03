VESIĆ POSLE SEDNICE KRIZNOG ŠTABA: U ponedeljak o otvaranju ugostiteljskih objekata i TC

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je da Beograd nije zadovoljan jer na današnjoj sednici Kriznog štaba nije bilo popuštanja mera, ali da poštuje stav premijerke Ane Brnabić, koja je na početku sednice rekla da se o popuštanju, ali ni zaoštravanju mera, neće raspravljati.

Vesić je na svom Fejsbuku napisao da će se sačekati ponedeljak, kada će tražiti da se o tom predlogu raspravlja.

Kako je rekao, iz dela medicinskog dela Kriznog štaba rečeno je da će do kraja nedelje doći do smanjenja broja zaraženih i da "moramo da izdržimo do ponedeljka", ali i da "neki misle da se to neće dogoditi".

"Beograd veoma poštuje napore premijerke Brnabić koja vodi Krizni štab i koja je uvek, kada god je mogla, izlazila u susret privredi. Zato Beograd poštuje njenu odluku. Pitanje otvaranja ugostiteljskih objekata i tržnih centara postavićemo u ponedeljak, jer moja obaveza je da se borim za radna mesta ljudi", napisao je Vesić.

On je dodao i da mu je drago što je odlučeno da državljani Srbije koji su potpuno vakcinisani mogu da uđu u Srbiju bez negativnog testa, kao i strani državljani koji su vakcinisani u Srbiji, čime naša zemlja pokazuje da je evropski lider u vakcinaciji.

"Beograd nastavlja sa vakcinacijom. Verujem da ćemo do ponedeljka imati bar trećinu punoletnih stanovnika Beograda koji su vakcinisani kao i bar 21 odsto revakcinisanih. To je put da se izađe iz epidemije", zaključio je Vesić.

U Beogradu vakcinisano 29,99 odsto građana

Vesić je rekao da je zaključno sa utorkom u Beogradu vakcinisano 422.145 građana, odnosno 29,99 odsto punoletnih stanovnika.

Vesić je na svom Fejsbuku napisao da je revakcinisano 263.498 ljudi, odnosno 18,71 odsto punoletne populacije.

"U populaciji građana između 65-74 godine vakcinisano je 58.93 odsto populacije. Nastavljamo sa vakcinacijom. Beograd pobeđuje", napisao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir