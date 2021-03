VESIĆ OŠTAR Nema opravdanja za zatvaranje kafića i restorana! Ispada da se korona širi samo tu, to nije tačno MORAJU DA RADE DO 22

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Goran Vesić ponovio je danas da nije trebalo zatvarati restorane i kafiće jer ne postoji ni epidemiološko niti ekonomsko opravdanje za to.

Kako prenosi Beoinfo, on je na TV Prva ocenio da ispada da se korona širi samo u restoranima i kafićima, što nije tačno.

"Zamislite koliko ljudi radi u nekoj fabrici ili državnoj upravi. Prema tome, nije pošteno reći da se korona širi samo u restoranima ili kafićima i donositi mere koje su samo medijski atraktivne. Priče da će kafići raditi samo do 14 sati su gluposti i bolje da ne rade uopšte, jer svi znamo da se glavni promet u njima dešava posle 17 časova. Drugo, pitanje je koliko njih će uopšte želeti da se otvori. Moramo da radimo, i to ne do 20 nego do 22 časa, uz striktno poštovanje mera", istakao je Vesić.

On se složio da noćni klubovi u ovom trenutku ne treba da rade jer zbog prirode njihovog rada na tim mestima zaista može da se širi zaraza.

"Treba da budemo realni. Mi smo mala zemlja i ne možemo sebi da dopustimo da ne radimo dugo. Trenutno smo prvi u Evropi po vakcinaciji i revakcinaciji i zato nemojmo da prepisujemo mere iz Nemačke, Francuske i Italije, koje su neuspešnije od Srbije u borbi protiv kovida", rekao je Vesić, dodajući da Srbija može da se merisa Izraelom i Velikom Britanijom.

On je naglasio da je Srbija, zahvaljujući tome što su predsednik i Vlada Srbije na vreme obezbedili vakcine, prvi put u situaciji da nameće standarde u svetu i kreira neke politike.

"Srbija je među prvih pet zemalja u svetu koja je još letos kupila vakcine jer smo vodili računa da zaštitimo naše stanovništvo. Sada dolazimo u situaciju da prepisujemo mere onih koji su neuspešniji. Zato moramo da imamo svoje mere koje treba da budu usklađene sa našom situacijom. Restorani, kafići i svi ostali treba da rade uz striktno poštovanje postojećih mera", rekao je Vesić.

On je rekao da će se, naravno, kažnjavati oni koji organizuju žurke i dodao da su se, za ovo vreme koliko traju mere, ljudi iz restorana i kafića preselili u kuće i vikendice.

"Bolje je da budu u restoranu gde Komunalna milicija i Sanitarna inspekcija mogu da kontrolišu poštovanje mera, nego da budu u kućama. Moramo da budemo realni i na tome ću ja insistirati jer se borim za radna mesta. Zato polako treba da se otvaramo", rekao je zamenik gradonačelnika Beograda.

On je naglasio da će Beograd za četiri do pet dana dostići brojku od 300.000 revakcinisanih, znači onih koji su zaštićeni, a kada se tome doda i broj onih koji su preležali koronu onda sve to stvara uslove za polako vraćanje u normalan život.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir