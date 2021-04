U BEOGRADU VAKCINISANO 35 ODSTO PUNOLETNIH: Juče bez zakazivanja pelcovano 2.800 Beograđana

BEOGRAD - U Beogradu je vakcinisano 35,11 odsto punoletnih građana, a u gradskim opštinama imamo dodatnih 16 punktova na raspolaganju u kojima se može vakcinisati bez zakazivanja, izjavila je sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

"Tokom jučerašnjeg dana, bez zakazivanja je vakcinisano više od 2.800 ljudi na punktovima. Naravno, to je tek prvi dan a danas i narednih dana očekujemo mnogo više lica", rekla je ona za TV Prva.

Kada su u pitanju stariji sugrađani, oni od 65 do 74 godina, u Beogradu se vakcinisalo više od 64,5 odsto te populacije, odnosno više od 200.000 starijih osoba.

"Podsetiću one koji se još nisu vakcinisali da to mogu da učine ili preko eUprave ili posetom jednog od 16 punktova za lica koja nisu zakazala vakcinaciju", rekla je Stanisavljevićeva, zahvalivši gradskim opštinama na pomoći koju pružaju domovima zdravlja.

Kako je naveo gradski Sekretarijat za informisanje, punktovi za vakcinaciju bez zakazivanja nalaze se na sledećim lokacijama: Dom zdravlja "Mladenovac", Kraljice Marije 15, od 9 do 17 časova; Dom zdravlja "Grocka", Zdravstvena stanica "Vinča", od 14 do 20 časova; Dom zdravlja "Lazarevac", Svetog Save bb, Stara hala sportskog centra, od 8 do 20 časova; Dom zdravlja "Čukarica", Stevana Djurđevića Trošarinca 3, danas od 14 do 20 časova, a sutra od 8 do 16 časova; Dom zdravlja "Novi Beograd", Nehruova 53, prizemlje, prostorija 19, od 8 do13:30 časova; Dom zdravlja "Stari grad", Venezelisova 1, ambulanta, od 9 do 16 časova; Dom zdravlja "Rakovica", Labudovo brdo, Oplenačka 40, od 8 do 20 časova i Edvarda Griga 18, od 9 do 20 časova; Dom zdravlja "Sopot", Jelice Milovanović 12, od 14 do 20 časova; Dom zdravlja "Palilula", Knez Danilova 16, od 8 do15 časova; Dom zdravlja "Voždovac", ambulanta "Stepa Stepanović", Šumadijske divizije 10-14, od 14 do 20 časova; Dom zdravlja "Vračar", Bojanska 16, glavni ulaz, soba 16, od 9 do16 časova; Dom zdravlja "Obrenovac", Vojvode Mišića 231, velika sala, od 8 do 14 časova; Dom zdravlja "Zvezdara", Oge Jovanović 11, od 8 do 14 časova; Dom zdravlja "Zemun", Lazara Savatića 3a, od 14 do 19 časova, subotom i nedeljom od 10 do 16 časova; Dom zdravlja "Surčin", Braće Puhalović 12, radnim danima od 11 do 18 časova, vikendom od 11 do 15 časova; Dom zdravlja "Barajevo", Svetosavska 91, od 8 do 13 časova.

(Kurir.rs/Tanjug)