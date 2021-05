ZAMENIK GRADONAČELNIKA BEOGRADA GORAN VESIĆ: Ne kupujte slike Jugoeksporta na aukiciji

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da su oni koji su organizovali prodaju 148 umetničkih slika iz kolekcije Jugoeksport u bescenje odbili zahteve Ministarstva kulture i informisanja i Grada Beograda da se licitacija planirana za utorak odloži, uz obrazloženje da ih rešenja Ministarstva i Narodnog muzeja ne obavezuju da slike proglase za kulturno dobro.

"Oni su odlučili da prodaju naše kulturno dobro. Neka im služi na čast", napisao je Vesić na svom Fejsbuku.

Vesić je naveo da je za sutra zakazano javno nadmetanje u 11 sati u Agenciji za licenciranja stečajnih upravnika.

"Muzej grada Beograda na toj licitaciji predstavljaćemo sutra ministarka kulture i informisanja Maja Gojković i ja" rekao je Vesić i pozvao sve medije da dođu sutra na tu licitaciju.

istovremeno, on je pozvao i sve koji su se prijavili da kupe slike u bescenje da ne zarađuju na kulturnom dobru našeg naroda.

foto: Kurir

"Molim Vas da te slike ostavite u našim muzejima. Ovo kulturno blako pripada Srbiji. Molim vas da ove slike ostavite u našim muzejima. Ako ne zbog nas koji danas živimo ovde tada zbog generacija koje dolaze", napisao je Vesić.

On je podsetio da je to 36. prodaja umetničkih slika iz stečaja koja se dogodila u Srbiji i da do sada niko u Srbiji nije digao glas, a da se kulturno blago Srbije u svetu prodaje u bescenje.

"Vreme je da ovo što sutra pokušavaju bude poslednja takva licitacija", rekao je Vesić.

Kurir.rs/Tanjuug