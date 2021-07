SPAS ZA LJUDE BEZ KROVA NAD GLAVOM: Grad će napraviti stanove stanarima urušene zgrade i GONITI INVESTITORA

Urušena zgrada u Vidovdanskoj 2a biće srušena u potpunosti, a Grad Beograd će oštećenim stanarima izgraditi novu zgradu na istoj lokaciji i dati im stanove iste kvadrature!

Ovo je juče izjavio Goran Vesić nakon što se sastao sa stanarima koji su ostali bez stanova zbog kopanja temelja za zgradu na susednom placu u Vidovdanskoj 4.

Vesić je rekao da je načelno dogovoreno da stanari potpišu ugovor s Direkcijom za građevinsko zemljište, koja bi trebalo da sruši urušenu zgradu i napravi novu po hitnom postupku, u roku od godinu dana, na osnovu Zakona o prirodnim katastrofama. Zamenik gradonačelnika rekao je da su stanarima Vidovdanske 2a do izgradnje nove zgrade ponuđeni gradski stanovi na korišćenje besplatno.

Vesić je precizirao i da će vlasnici stanova u Vidovdanskoj svoje vlasništvo nad stanovima u urušenoj zgradi preneti na Grad, koji će zatim potraživati naknadu štete na svoje ime od investitora susedne zgrade, zbog čije je izgradnje došlo do urušavanja. Ovo je za Kurir potvrdio i Novica Stanimirović, predsednik skupštine stanara urušene zgrade.

- Zadovoljni smo ishodom razgovora. Naša zgrada imala je sedam stanova, a nas četiri porodice koje nemamo gde dobićemo smeštaj koji nećemo plaćati sve dok nam se ne sazida nova zgrada. Procenjuje se da ćemo nove stanove i garaže dobiti za godinu i po dana - rekao je on i dodao da će stanari danas ići u Direkciju za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, gde će predati papire koje imaju.

- Jedna komšinica ima papire stana, a mi ostali koji ih nemamo ostavićemo podatke kako bi stručne službe napravile ugovore shodno onome što je dogovoreno s Goranom Vesićem - rekao je Stanimirović. On je dodao da se na sastanku takođe razgovaralo i o ulasku stanara u zgradu kako bi uspeli da uzmu osnovne stvari.

- Rečeno nam je da je angažovan dekan Građevinskog fakulteta sa svojim timom, i da ćemo početkom sledeće nedelje znati kad ćemo bezbedno i s kime moći da uđemo barem na pola sata u svoje domove i pokupimo osnovne stvari, poput dokumenata i uspomena - rekao je Stanimirović.

Kurir je kontaktirao i s Biroom "Andreev", koji je izdao tehničku dokumentaciju za gradnju, kao i Odeljenjem za građevinske i komunalne poslove, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore na pitanja. Podsetimo, stanari zgrade u Vidovdanskoj 2a na Vračaru su 16. jula završili na ulici jer je kuća počela da se urušava zbog kopanja temelja za zgradu na susednom placu. Grad im je odmah obezbedio privremeni smeštaj u hotelu "Slavija".

Milica Mišić, koja je na tabli gradilišta navedena kao jedan od investitora u Vidovdanskoj 4, vlasnica je placa i kuće koja je tu ranije postojala, nezvanično saznaje Kurir. Ona je plac prodala da bi se na njemu sazidala zgrada u kojoj bi dobila stanove. Prema podacima Odeljenja za građevinske i komunalne poslove opštine Vračar, kao investitori radova u Vidovdanskoj 4, pored Milice Mišić vode se i Borisav Božić, Ivana Božić i Slobodan Božić. Slobodan Božić je, prema podacima APR, direktor društva za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada "Femili invest plus d.o.o.''. Kurir je stupio u kontakt sa Slobodanom Božićem, koji se navodi kao jedan od investitora, ali kad ja odgovorio na poziv i čuo da ga zove novinar Kurira, prekinuo je vezu.

Izvođač Milovan Radojević

Nisam kročio na gradilište, pornografijom se bavili prethodni vlasnici

Milovan Radojević, direktor firme "Ropeber studio d. o. o.", koja izvodi radove na gradilištu uz srušenu zgradu u Vidovdanskoj 2a, tvrdi za Kurir da, iako je na tabli i lično naveden kao odgovorni izvođač radova u Vidovdanskoj 4, on nije kročio na gradilište. On potvrđuje da je zbog rušenja zgrade davao izjave u policiji i građevinskoj inspektorki, a navodi i da su ga za izvođača radova angažovali investitori koji su kao fizička lica nosioci građevinske dozvole.

- Međutim, nikad nisam ni došao do gradilišta jer sam pre urušavanja zgrade usmenim putem raskinuo ugovor sa investitorima, ali nismo stigli da to formalno obavimo. Posle moje firme druga firma je trebalo da potpiše ugovor i bude izvođač radova na ovom gradilištu - naveo je Radojević. Što se tiče delatnosti firme "Ropeber studio", čiji je on direktor, a koja je bila u vlasništvu Izraelaca pre nego što je njen vlasnik postala Ruskinja Ljudmila Aleksandrovna Korobova, Radojević kaže da pretpostavlja da su se oni bavili snimanjem sado-mazo filmova jer su bili registrovani kao firma za "ostale zabavne i rekreativne delatnosti".

- Pretpostavljam da su se ti prvi vlasnici Izraelci bavili snimanjem filmova za odrasle koji su objavljivani na sajtu Ropeberry.