LJUBAVNI JADI BEOGRAĐANKE U BUDVI: Bio je u kabrioletu, sladak kao šećer! Rekao da se zove Marko, a onda sam saznala pravu istinu

Nesvakidašnja scena dogodila se jednoj Suzani iz Beograda tokom letovanja u Budvi.

Otišla je na odmor, tamo upoznala dečka, rekao joj je da se zove Marko, a kada je saznala njegovo pravo ime ništa joj nije bilo jasno.

Ovo je njena ispovest:

"Konačno odmor, letovanje u Budvi, dugo nisam bila u Crnoj Gori. Korona je poremetila sve, pa i moje planove za more. Međutim, neću da kukam, volim crnogorsko primorje, volim leto, more, sunce... Jedva sam dočekala.

Svaki dan plaža, svako veče izlasci, znate već kako je to u Budvi. Nije se mnogo promenilo, more je i dalje lepo, izlasci vrhunski. Sa mojim društvom je super gde god da se nalazite.

Jedno veče drugari su se razbežali, svako na svoju stranu, jurili su neke devojke. Vraćala sam se sama ka smeštaju, kada se pored mene zaustavio automobil. Kabriolet, a u njemu dečko sladak kao šećer.

- Ćao, mogu li te prebačit negde - naravno, Crnogorac, moja omiljena kategorija.

- Ćao, ne, hvala - odgovorila sam pristojno.

- A nemoj da takva ljepotica ide sama, može ti se nešto desit' - uporan je bio.

- Neka, nemoj, produži samo - ne odustajem, ne volim startovanje po ulici.

- Hajde, molim te, evo je klupica, izaći ću iz auta samo da sednemo da popričamo, može - stvarno je zapeo nepoznati mladić.

- Hajde, da sednemo - mislim se u sebi, prijaće mi da odmorim, daleko je smeštaj.

- Odakle si - njegovo prvo pitanje pružajući mi ruku.

- Iz Beograda - odgovorila sam.

- Ja sam Marko, iz Bara - rekao je kao iz topa.

Upoznali smo se i seli na klupu. Pričali smo normalno, ćaskali. Pitao me je da li imam Instagram. Bilo mi je čudno što on meni nije dao kontakt, nego mi je pružio svoj telefon da se sama dodam. To sam i uradila. Računam, čućemo se sutra, možda iz ovoga ispadne nešto lepo.

Rastali smo se u finom raspoloženju. Kada sam došla u smeštaj, potražila sam da vidim ko mi je novi prijatelj. Kad tamo, nema nijednog Marka. Umesto toga, dodao me je Mersad!

Bila sam u čudu. Ne shvatam, zašto u 21. veku, u multikulturalnoj sredini na Balkanu ljudi imaju potrebu da lažu za svoje ime, veru, naciju. Čemu to?

Razočarana sam što me je slagao, to mi najteže pada. A baš je sladak dečko. I dalje smo prijatelji na Instagramu.

Jedno pitanje za vas. Šta da radim?!", završila je ispovest Suzana iz Beograda.

(Kurir.rs/Informer FOTO: Ilustracija)