VESIĆ POSLE VAKCINACIJE NATAŠE BEKVALAC: Beograđani odgovorni, vakcinisano 773.000, trećom dozom već 2 odsto! LOKDAUN NIJE OPCIJA

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je vakcinalni punkt na Beogradskom sajmu, gde je danas trećom dozom vakcinisana estradna umetnica Nataša Bekvalac.

Vesić je u ime Grada Beograda zahvalio Nataši Bekvalac jer je prihvatila molbu Grada Beograda da zajednički rade na promociji treće doze vakcine.

– U Beogradu je zaključno sa jučerašnjim danom vakcinisano preko 56 odsto punoletnog stanovništva, odnosno 773.000 građanki i građana, dok je revakcinisano više od 54 odsto. Zaključno sa današnjim danom imamo više od dva odsto stanovništva koje je vakcinisano trećom dozom. Taj broj se svakodnevno povećava i hvala Nataši što je danas došla da zajedno sa nama promoviše vakcinaciju trećom dozom – rekao je Vesić.

Treću dozu primilo 2 odsto Beograđana U Beogradu je do danas vakcinisano više od 56 odsto stanovništva, što je oko 773.000 građana, revakcinisano više od 54 odsto, što podrazumeva oko 553.000 ljudi, a više od dva odsto stanovništva vakcinisano je trećom dozom, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. "Treća doza nam pruža zaštitu koja će biti dugotrajnija i omogućiće nam da živimo normalno", naglasio je Vesić i zahvalio pevačici Nataši Bekvalac koja je došla u halu Beogradskog sajma kako bi primila treću dozu Fajzer vakcine i pozvala javnost da se vakciniše. Vesić je rekao da veruje da će učešće pevačice u kampanji za vakcinaciju podstaći građane da se vakcinišu, jer je ona "veoma popularna među svim slojevima stanovništva, a naročito među mladima kojih ima manje vakcinisanih u odnosu na ostatak društva". Pevačica je rekla da o vakcinaciji ne bi trebalo da bude bilo kakve diskusije, jer je to jedini način da se zaštitimo i vratimo u normalu. Na pitanje novinara da li će vakcinisati svoje dete ukoliko to bude uslov za pohađanje škole, Bekvalac je izjavila da će svoju ćerku svakako vakcinisati i bez nametanja, a da veruje da do uslovljavanja dece neće ni doći, što je Vesić odmah potvrdio.

Prema njegovim rečima, treća doza pruža zaštitu koja će biti dugotrajnija i koja će, kako je rekao, omogućiti da živimo normalno.

– Verujem da će primer koji je Nataša zajedno sa nama danas dala biti poziv svim građanima, posebno mlađim generacijama da se vakcinišu trećom dozom, kao i onima koji još uvek nisu primili prvu ili drugu dozu vakcine protiv kovida. Ona je veoma popularna i mislim da će njen gest uticati na mlade koji su kategorija stanovništva u kojoj je najmanje vakcinisanih. Veoma je važno da se što veći procenat građana vakciniše, jer je to jedini način da izađemo iz ove krizne situacije. Borimo se da se sačuva normalan život, da svi rade i da se svi vakcinišemo. Nema drugog leka, ni načina, osim vakcinacije. Srbija je veoma dobra po ovom pitanju, jer vidimo da je u Beogradu vakcinisano više od 56 odsto građana, ali to nije dovoljno da steknemo kolektivni imunitet – dodao je Vesić.

foto: Beoinfo

On je istakao da je broj zaraženih u porastu, ali i naglasio da je jasno da nijedna država sebi ne može da priušti smanjenje privredne aktivnosti.

– Potpuno zatvaranje više nije opcija ni za zemlje koje su u ovo vreme prošle godine imale strogi „lokdaun”. Srbija će nastaviti da traži meru u svemu ovome kako bi privreda radila. Nataša spada u ljude koji su najviše bili pogođeni pandemijom i praktično duže od godinu nisu apsolutno mogli da rade. Njena branša je bila među najpogođenijima, a naš cilj je da se živi normalno, ali da stanovništvo bude zaštićeno. Nataša jeste iz Novog Sada, ali je želela da podrži napore koje činimo u Beogradu, jer ovo je nacionalna akcija i srećan sam što je došla u glavni grad da promoviše treću dozu vakcine. Verujem da je ovo poziv za sve, pogotovo za one koji se uopšte nisu vakcinisali, a posebno za mlade ljude. Mi smo i dalje verovatno jedina zemlja u svetu u kojoj građani na raspolaganju imaju vakcine četiri proizvođača, a uskoro stiže i peti. Takav izbor nemaju ni ljudi iz mnogo bogatijih zemalja od Srbije – ocenio je zamenik gradonačelnika.

Govoreći o organizaciji javnih događaja, Vesić je podsetio da svi koncerti koje organizuje Grad Beograd podrazumevaju da publika ima potvrdu o vakcinaciji, antigenski test ili negativan PCR test.

foto: Beoinfo

– Tako će biti 8. septembra kada gostuje Plasido Domingo i trudićemo se da ubuduće i na taj način promovišemo vakcinaciju. Nikome nije zabranjeno da prisustvuje koncertu, ali oni koji nisu vakcinisani moraju da imaju pomenute potvrde kako ne bi druge izložili opasnosti od zaraze. Koncerti su događaji na kojima ljudi moraju pre svega da budu bezbedni, kao da se i dobro provedu. Zbog toga mi je drago što su praktično svi u Srbiji prihvatili naše predloge i sugestije, jer jednostavno privreda ne sme da stane. Videli smo da je „Egzit” organizovan bez ikakvih problema, kao i „Bir fest” na kojem je ulaz bio besplatan, što dodatno otežava organizaciju, ali smo videli da je moguće. Nije poenta organizovati javni skup po svaku cenu ako postoji mogućnost da se ljudi zaraze – poručio je Vesić.

Nataša Bekvalac je istakla da je danas vakcinisana „fajzer” vakcinom, koju je primila i u prve dve doze.

– Jako je važno da apelujemo na ljude da se vakcinišu. To je jedini način da se vratimo normalnom životu. Godinu i po dana nisam mogla da se bavim svojim poslom i kao samohranog roditelja to me je prilično pogodilo. Zbog toga imam dodatni motiv da pozovem ljude da se vakcinišu. Žao mi je što se uopšte polemiše o potrebi vakcinacije jer ovo je jedini način da se ova bolest iskoreni – rekla je Nataša Bekvalac.

Kurir.rs/Beoinfo