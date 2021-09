VESIĆ SA BEOGRADSKIM OSNOVCIMA: Sa predsednikom opštine Stari grad delio tablete đacima OŠ Drinka Pavlović (FOTO)

BEOGRAD - Učenici trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda dobiće od Grada Beograda tablet, a podela će se vršiti po opštinama. Sva deca pomenutog uzrasta, koja pohađaju javne škole na teritoriji Grada Beograda, od danas će dobijati tablete i kartice sa besplatnim internetom, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Vesić je jutros delio tablete na opštini Stari grad sa predsednikom te opštine Radoslavom Marjanovićem.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je danas OŠ „Drinka Pavlović” gde je đacima poželeo srećan početak nove školske godine i ujedno ih obavestio o podeli tableta koje će tokom narednih dana dobiti svaki učenik trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda osnovnih škola u Beogradu. Vesić je istakao da nije slučajno odabrao OŠ „Drinka Pavlović”, jer, kako je rekao, u pitanju je jedna od najboljih beogradskih osnovnih škola.

– Izuzetno mi je drago što su deca krenula na nastavu redovno i vidi se da im je drago zbog toga. Koliko god se nastavnici i učitelji trudili prilikom onlajn nastave, takav vid nikada u potpunosti ne može da nadomesti redovne odlaske na nastavu. Grad Beograd je pronašao sredstva i način da dodatno pripremi decu za 21. vek, budući da je danas počela distribucija 67.592 tableta namenjenih učenicima trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda. Podela tableta je počela u Barajevu, u ovom trenutku se dele na Savskom vencu, sutra će biti podela na opštini Stari grad, prekosutra u Rakovici i tako do 15. septembra kada bi trebalo da svi budu podeljeni. Svi tableti će biti u školama i deca će ih preuzeti nakon što roditelji potpišu reverse. Tableti će tri godine biti u vlasništvu Grada, a nakon toga prelaze u vlasništvo roditelja. Uređaji su osigurani i svaka eventualna šteta će biti nadoknađena – rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, svako dete će uz tablet dobiti MTS karticu sa besplatnim internetom. – Kako bi i nastavnici bili spremni za digitalizaciju, Grad je kupio 6.952 laptop računara za sve prosvetne nastavnike i učitelje koji predaju učenicima od trećeg do šestog razreda. Nastavnici takođe dobijaju kartice za besplatan internet i mislim da smo na ovaj način stvorili uslove da se u Beogradu odvija digitalna nastava. Ove godine, u ovim razredima postoje osnovni udžbenici, a izmenom zakona, koja će uslediti u septembru, digitalni i osnovni udžbenici biće izjednačeni. Tada će beogradske škole biti u poziciji da sledeće godine sprovode samo digitalnu nastavu. Izbor zavisi od škole, ali sam siguran da će i ove godine digitalni udžbenici već uveliko biti u primeni jer će svi dobiti kodove za pristup digitalnim udžbenicima, a sve će naravno biti besplatno. Mislim da smo izabrali pravi način da kako da ulažimo u budućnost naše dece – dodao je zamenik gradonačelnika.

Vesić je pozvao roditelje učenika prvog i drugog razreda da iskoriste pravo na refundaciju dela sredstava za kupovinu osnovnih udžbenika koje im je dao Grad Beograd.

On je dodao da je najbolja moguća investicija ulaganje u obrazovanje. Kako je rekao, to je način na koji Srbija može da sustigne zemlje koje su razvijenije od naše. – Takođe mi je jako drago što smo na ovaj način investirali u učitelje i nastavnike. To je profesija koju ljudi često omalovažavaju. Nastavnici su često na meti kritika iako ceo život posvećuju deci. Uz roditelje, oni su najvažniji za obrazovanje dece. Kao društvo morali bismo da pokažemo da cenimo njihov rad. Budućnost ove zemlje zavisi upravo od toga kako će oni obaviti svoj posao. Deca koja sada kreću u drugi razred dobiće tablete sledeće godine, dok će učenici šestog svoj preneti u sedmi razred, pa ćemo na taj način za dve godine imati kompletno pokrivene osnovne škole i sva deca će imati tablete. To je najvažniji iskorak kada je u pitanju digitalizacija u obrazovanju – zaključio je Vesić.

Predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović izrazio je zadovoljstvo što je na teritoriji opštine Stari grad počela podela tableta. – U narednih nekoliko dana sva deca od trećeg do šestog razreda dobiće svoj tablet. Opština i Grad zajedno rade na ovim projektima i zajedno ulažu u obrazovanje. Opština Stari grad je dodatno obezbedila brojne škole sporta, radionice i druge programe kako bi deca počela da se druže. Od danas do 17. septembra je otvorena prijava za sve besplatne aktivnosti koje su namenjene deci od prvog do četvrtog razreda u svim našim osnovnim školama. Želimo da ulažemo u obrazovanje, ali i u slobodno vreme dece – rekao je Marjanović.

Dirktorka Osnovne škole „Drinka Pavlović” Nataša Vasić je izrazila zadovoljstvo što su se đaci posle dužeg vremena vratili u školu i što se opet čuje dečja graja. – Imamo podršku Opštine Stari grad i Grada Beograda i zajedno smo na ostvarivanju velikog zadatka jer nema značajnijeg zadatka nego da vaspitavamo, volimo i učimo našu decu – rekla je Vasić.

Vesić je juče, uoči današnje podele, rekao da je izuzetno srećan što su sva deca obuhvaćena ovim projektom, pa će tablete imati i deca čiji roditelji ne mogu da priušte takav uređaj, ali i oni koji su drugačijeg materijalnog stanja.

- Time ćemo pokazati da su za nas sva deca ista i jednako vredna. Ukupno će biti podeljeno 67.592 tableta, a dobiće i kodove pa će sva deca imazti digitalne udžbenike, što predstavlja svojevrsnu revoluciju u obrazovanju. U pitanju je veliki pomak u digitalizaciji jer deca u Beogradu će imati ono što nemaju ni njihovi vršnjaci u Londonu, Berlinu, Beču....

Da bismo omogućili da se nastava odvija redovno, Grad je kupio lap-topove za nastavnike, koji će takođe dobiti kartice za internet. Grad je obezbedio 6.952 za učitelje i nastavnike koji drže nastavu učenicima trećeg, četvrtog, petog i šestog razreda – dodao je Vesić za jučerašnju Beogradsku hroniku RTS.

On je istakao da je Grad na ovaj način u potpunosti opremio učenike i nastavnike, što je, kako je rekao, zaista divna vest.

– Za tri godine ovi tableti postaju vlasništvo roditelja koji će ih zadužiti, a Grad ih je osigurao i u slučaju štete sve će biti „pokriveno“. Dobra vest za roditelje je da se tableti zaključavaju u 22 sata, a pristup internetu će imati samo prilikom posete sajtova koji se nalaze na „beloj listi“ Ministarstva prosvete.

U pitanju su sajtovi koji se odnose na obrazovanje i ovi tableti su nastavno sredstvo u pravom smislu te reči. Srećan sam jer Grad Beograd ima dovoljno novca u budžetu da ulaže u ono što je najvrednije – budućnost naše dece. Tableti su plaćeni novcem Grada Beograda i ovo je najbolje moguće ulaganje – naglasio je Vesić.

