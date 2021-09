BUKA VOJNIH AVIONA IZNAD BEOGRADA, EVO O ČEMU JE REČ: Uskoro se za saobraćaj zatvaraju sledeće ulice, već sada primetne GUŽVE!

Buka aviona koji nadleću Beograd ovog pre podneva zbunila je građane prestonice, mnogi se pitaju o čemu se radi.

Evo o čemu je reč - sutra u 10 časova u Beogradu, ispred Doma Narodne skupšine, održava se svečana promocija najmlađih oficira Vojske Srbije, a danas popodne će biti organizovana generalna proba, kada se zatvaraju centralne gadske ulice.

Međutim, pripadnici avijacije već se uvažbavaju.

- Radi uvežbavanja protokola svečane promocije, vazduhoplovi Vojske Srbije nadletaće područje Beograda od 10. i 11. septembra -naovdi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Zbog ovoga Beograđane očekuju i brojne izmene u saobraćaju, a biće i većih izmena na linijama gradskog prevoza.

- Pojedine ulice biće zatvorene u petak, 10. septembra od 15 do 20 sati, kao i na sam dan svečanosti, 11. septembra, od osam do 13 časova - saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Evo koje ulice će biti zatvorene

Za saobraćaj će biti zatvorene Takovska, od Ulice 27. marta do Kneza Miloša, Kneza Miloša, od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra, Dečanska, od terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, kao i Trg Nikole Pašića, od Terazija do Kneza Miloša, kao i pojedine okolne ulice uključujući i deo Bulevara kralja Aleksandra od Beogradske do Kneza Miloša.

foto: Printscreen/Naxi Kamere

S obzirom na to da je danas petak, dan kada su inače veće gužve u gradu nego ostalim danima, naročito u špicu koji kreće već od 16 časova, pripremite se za dodanta zakrčanja. A kako se zatvara strogi centar grada, kuda prolaze i mnoge linije GSP-a, danas i sutra računajte i na izmene u linijama javnog gradskog prevoza. U nastavku vam donosimo spisak ulica zatvorenih za saobraćaj i kompletan spisak izmena linija Gradskog preduzeća Beograd (GSP).

(Kurir.rs/Blic/Informer)