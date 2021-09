ZATVARAJU SE NEKE ULICE U CENTRU GRADA U SUBOTU: Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije i promene u saobraćaju zbog toga

Povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, koja će biti održana u subotu, 11. septembra 2021. godine ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, od 10 sati, u centru grada će doći do izmena u režimu saobraćaja, zbog zatvaranja pojedinih ulica. Naime, pojedine ulice biće zatvorene 10. septembra od 15.00 do 20.00 časova i na dan svečanosti 11. septembra, od 8.00 do 13.00 časova.

Za saobraćaj će biti zatvorene ulice Takovska, od 27. marta do Kneza Miloša, zatim Kneza Miloša od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra, Dečanska od terazijskog tunela do Trga Nikole Pašića, Trg Nikole Pašića od Terazija do Kneza Miloša i Bulevar kralja Aleksandra, od Beogradske do Kneza Miloša.

Vozilima neće biti omogućen prolaz ni u Dragoslava Jovanovića, Vlajkovićeve od Kosovske do Trga Nikole Pašića, Kosovske od Kondine do Takovske i Majke Jevrosime od Vlajkovićeve do Takovske.

Radi uvežbavanja protokola svečane promocije, vazduhoplovi Vojske Srbije nadletaće područje Beograda od 10. i 11. septembra.

(Kurir.rs)