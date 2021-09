BEOGRAD I DANAS POD BLOKADOM: Detaljan spisak svih zatvorenih ulica i izmena GSP linija

Ako ste ovog jutra planirali da se zaputite u centar grada, morate da znate da su mnoge linije Gradskog saboraćajnog preduzeća (GSP) izmenjene kao i da nekoliko ključnih ulica će biti ili je već zatvoreno za saobraćaj, među njima Most na Adi, Bulevar Nikole Tesle.

U Beogradu se danas održavaju čak tri manifestacije koje su u potpunosti promenile režim saobraćaja u glavnom gradu. Koliko juče tokom Parade ponosa brojne ključne saobraćajnice u gradu bile su zatvorene, a danas se promena mnogih linija GSP-a nastavlja.

Manifestacija "Ušće 2021“

Zbog održavanja manifestacije "Ušće 2021", biće zatvoren za saobraćaj Bulevar Nikole Tesle od Brankovog mosta do ulice Trešnjinog cveta, od juče u ponoć od ponoći do večeras do 24 časa.

Tokom ovog vikenda, tako, celodnevno se manja režim rada linija javnog prevoza na sledeći način:

- vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707, u oba smera, saobraćaće: Bulevar Mihajla Pupina –Trešnjinog cveta - Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linija 27E i 35 u oba smera, saobraćaće: Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina –Milentija Popovića – interna saobraćajnica pored hotela Hyatt - Vladimira Popovića – NoviBeograd /Blok 20/;

Minibus sa linije 60L saobraćaće:

- u smeru ka terminusu Novi Beograd /Toplana/: Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina –Milentija Popovića – interna saobraćajnica pored hotela Hyatt – Vladimira Popovića –Zemunski put - Brodarska i dalje redovnom trasom;

- u smeru ka Zelenom vencu (redovnom trasom linije 60): Brodarska - Zemunski put –Sajmište – Brankov most i dalje redovnom trasom.

Privremeno se ukidaju stajališta:

- „Ušće“ i „Palata Srbija" u oba smera, za linije 15 i 84;

- „Šest kaplara“, u ul. Ušće, u smeru ka Bloku 20, za linije 27E i 35;

- „Staro sajmište“ u smeru ka Toplani, „Ušće“ u oba smera i „Muzej savremenih umetnosti“ u oba smera za liniju 60L.

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.

Manifestacija "Pešačka nedelja"

Zbog održavanja manifestacije "Pešačka nedelja", u ulicama Kralja Milana, Terazije i Kolarčeva na delu od Trga Slavija do Trga Republike danas od 07 do 18 časova, doći će do izmene režima rada linija javnog prevoza na sledeći način:

- trolejbusi sa linije 29 saobraćaće na relaciji: Trg Slavija –Medaković 3 i nosiće oznaku 29L;

- vozila sa linija 24, 26, 37 i 44, u oba smera, saobraćaće: Francuska - Trg Republike – Makedonska - Dečanska, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama;

- autobusi sa linije 27, u smeru ka Trgu Republike, saobraćaće: Bulevar kralja Aleksandra – Dečanska – Makedonska - Trg republike; Autobusi će menjati smer kretanja oko parka kod „Doma vojske Srbije“.

- autobusi sa linije 31, u oba smera, saobraćaće: Studentski trg - Trg Republike - Makedonska – Dečanska - Bulevar kralja Aleksandra - Kneza Miloša – Nemanjina -Trg Slavija i dalje redovnom trasom.

Linija 22A će biti ukinuta celodnevno.

Privremeno se ukidaju stajališta:

- za linije 22A, 24, 26, 27 i 31: „Terazije“ u smeru ka Trgu Republike;

- za linije 22A, 29 i 31: „Terazije u smeru ka Trgu Slavija“, „RK Beograđanka“ i „Trg Slavija“ u oba smera

- za linije 24, 26, 37 i 44: „Trg Republike“ u smeru ka Trgu Nikole Pašića;

- za liniju 26: „Trg Republike“ u smeru ka Trgu Republike.

Privremeno se uspostavlja stajalište: „Trg Republike“ za linije 24, 26, 37 i 44 u ulici Makedonska (postojeće stajalište za trolejbuske linije 28 i 41).

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta javnog prevoza.

Sportska manifestacija "Triatlon dan u Beogradu 2021"

Zbog održavanja sportske manifestacije "Triatlon dan u Beogradu 2021", u nedelju, 19. septembra od 06:30 do 12:00 časova, biće zatvorene sledeće saobraćajnice:

Savska magistrala, na delu od Radničke ulice do ulice Bore Stankovića;

Radnička ulica, na delu od Savske magistrale do skretanja za Most na Adi;

Most na Adi i Bulevar heroja sa Košara do raskrsnice sa ulicom Omladinskih brigada, samo smer od Omladinskih brigada ka Radničkoj ulici.

Tokom održavanja sportske manifestacije doći će do izmene režima rada linija JGP-a na sledeći način:

- vozila sa linija 23, 37, 51, 52, 53, 58 i 88 u oba smera, će saobraćati: Bulevar vojvode Mišića - isključenje kod Sajma ka Topčideru - Bulevar vojvode Mišića - petlja Careva ćuprija - Požeška i dalje redovnim trasama;

- vozila sa linije 55 u oba smera, će saobraćati: Bulevar vojvode Mišića - isključenje kod Sajma ka Bulevaru vojvode Mišića - Bulevar vojvode Mišića - petlja Careva ćuprija –Požeška - Endija Vorhola - Milorada Jovanovića i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 56 u oba smera će saobraćati: Bulevar vojvode Mišića - isključenje kod Sajma ka Topčideru - Bulevar vojvode Mišića - petlja Careva ćuprija – Požeška - Endija Vorhola i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 85: u smeru na Banovom brdu će saobraćati: Jurija Gagarina - Vladimira Popovića -Most Gazela - Bulevar vojvode Mišića - isključenje kod Sajma ka Topčideru - Bulevar vojvode Mišića - petlja Careva ćuprija - Požeška i dalje redovnom trasom; u smeru ka Borči će saobraćati: Požeška - petlja Careva ćuprija - Bulevar vojvode Mišića - Most na Adi i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 87 će saobraćati na relaciji: Čukarička padina – Banovo brdo i nosiće oznaku 87L. Trasa linije u oba smera: Čukarička padina - Obalskih radnika – Radnička -Endija Vorhola – Požeška - Banovo brdo;

- vozila sa linije 89: u smeru ka Vidikovacu će saobraćati: Jurija Gagarina - Vladimira Popovića - Most Gazela - Bulevar vojvode Mišića - isključenje kod Sajma ka Topčideru - Bulevar vojvode Mišića - petlja Careva ćuprija – Požeška - Đorđa Ognjanovića - Trgovačka i dalje redovnom trasom; u smeru ka Novom Beogradu će saobraćati: Trgovačka – Đorđa Ognjanovića - Požeška - petlja Careva ćuprija - Bulevar vojvode Mišića - Most na Adi i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linija 91, 551 i 553 u oba smera, će saobraćati: Bulevar vojvode Mišića -isključenje kod Sajma ka Topčideru - Bulevar vojvode Mišića - petlja Careva ćuprija –Požeška – Vodovodska - Lole Ribara - Bore Stankovića - Savska magistrala i dalje redovnim trasama;

- vozila sa linije 92 u oba smera, će saobraćati: Bulevar vojvode Mišića - isključenje kod Sajma ka Topčideru - Bulevar vojvode Mišića - petlja Careva ćuprija – Požeška - Vodovodska - Lole Ribara - Bore Stankovića - Obrenovački put i dalje redovnom trasom;

- vozila sa linije 94: u smeru ka Resniku će saobraćati: Jurija Gagarina - Vladimira Popovića - Most Gazela - Bulevar vojvode Mišića - isključenje kod Sajma ka Topčideru - Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom; u suprotnom smeru vozila neće menjati trasu;

- vozila sa linije 511 u oba smera, će saobraćati: Bulevar vojvode Mišića - isključenje kod Sajma ka Topčideru - Bulevar vojvode Mišića - petlja Careva ćuprija – Požeška – Vodovodska - Lole Ribara - Stevana Filipovića i dalje redovnom trasom;

Ukidaju se stajališta:

„Kirovljeva“ u smeru ka gradu za linije 23, 37, 51, 52 ,53 ,58 ,85 i 88;

„Ada Ciganlija“ i „Petlja Radnička“ u smeru ka Sajmu za linije 23,37,51,52,53,56,58 i 88;

„Čukarica“ u oba smera za linije 55,56,89,91,92,511,551 i 553;

„Svetolika Lazarevića Laze“, „Obalskih radnika“ i „MZ Čukarička padina“ u oba smera za linije 55, 56 i 89;

„Valjevska“ i „Vodovodska“ u oba smera za linije 56 i 89;

„Železnik „R““ u smeru ka Beogradu na vodi za linije 91, 551 i 553;

„SRC Makiš“, „Makiška“, „Reni bunar“, „Taložnik“, „Vodovod“, „MZ Makiš“, „Neoplanta“ „BBP Makiš“ i „Brodotehnika“ u oba smera za liniju 92;

„Petlja Radnička“ u smeru ka Resniku za liniju 94;

„Put za Železnik“, „Kongrap“ i „Železnik /Savska/“ u oba smera za liniju 511;

na trasi kružne linije 87 u smeru od Banovog brda ka Čukaričkoj padini: „Trebevićka“,„Kijevska“, „Dom zdravlja“, „Škola Josif Pančić“, „Kirovljeva“, „Čukarica“ „Svetolika Laze Lazarevića“ i „Obalskih radnika“.

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija JGP-a.

(Kurir.rs/Blic)