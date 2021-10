VESIĆ LJUT: Na hiljade stanova od jutros bez grejanja zbog bahatosti Srbijagasa

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ocenio je da toplane "Dunav", "Mirjevo", "Konjarnik" i "Medaković" danas ne rade, a hiljade stanova nema grejanje, zbog "nezapamćene bahatosti i drskosti" nadležnih u Javnom preduzeća "Srbijagas".

On je naveo da je "Srbijagas" pre dva dana obavestio JKP "Elektrane Beograd" da će danas, od 5 ujutru do 24 časa, zbog radova na sanaciji distributivnog gasovoda, obustaviti isporuku gasa.

"Kvar koji sanira 'Srbijagas' desio se još u junu ove godine. Tada su ga samo zakrpili, a do sada je mogao da bude saniran 100 puta. Tražio sam od 'Srbijagasa' da se radovi odlože do sledećeg četvrtka, kada počinje toplo vreme. Ni meni, a ni rukovodiocima 'Elektrana' niko iz 'Srbijagasa' nije se javljao telefon. Oni su država u državi i može im se", kazao Vesić, a prenosi Beoinfo.

On je dodao da su jutros u 5 radnici "po njegovom nalogu, uspeli da prespoje" toplanu "Medaković", zbog čega bi grejanje potrošača koji se snabdevaju sa te toplane uskoro trebalo da počne.

foto: Shutterstock

"Dao smo rok da do 15 (ili) 16 časova radovi budu završeni kako bi počele da rade toplane 'Dunav', 'Konjarnik' i 'Mirijevo'. Ne interesuje me kako će to da urade, a Komunalna milicija će im pisati kazne bude li drugačije.... Čim se 'Srbijagas' smiluje da završi posao koji morao da bude obavljen danas, nastaviće se režim toplih funkcionalnih proba", poručio je Vesić.

"Beogradske toplane" prethodno su saopštile da će grejanja u četiri navedene toplane neće biti sve dok radovi ne budu okončani i ne bude obnovljena isporuka prirodnog gasa.

Nastavak režima toplih funkcionalnih proba najavljen je za nedelju, 10. oktobar.

Kurir.rs/Beta